Çin ve Orta Asya Ülkeleri Arasında İyi Komşuluk Antlaşması

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Çin, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan, bağımsızlık ve egemenlik ilkelerine desteği pekiştiren bir antlaşma imzaladı. Taraflar, barışçıl çözüm ve ortak kalkınma için işbirliğine hazır olduklarını belirtti.

ASTANA, 18 Haziran (Xinhua) -- Çin, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan, birbirlerinin bağımsızlık, egemenlik ve toprak bütünlüğünün yanı sıra egemen eşitlik ve sınırların değişmezliği ilkelerine verdikleri kararlı desteği yineledi.

Çin ve beş Orta Asya ülkesi, salı günü daimi iyi komşuluk ve dostane işbirliği antlaşması imzaladı.

Altı ülke, antlaşmada birbirine daha yakın, ortak geleceğe sahip bir Çin-Orta Asya topluluğunu birlikte inşa etme kararlılıklarını da bir kez daha ifade etti.

Güç kullanmayacaklarını ve güç kullanma tehdidinde bulunmayacaklarını ve anlaşmazlıkları barışçıl şekilde çözüme kavuşturacaklarının altını çizen tüm taraflar, birbirlerinin kendilerine özgü ulusal şartlar uyarınca seçilen kalkınma yol ve modellerini destekleme ve birbirlerinin temel çıkarlara ilişkin pozisyonlarını destekleme sözü verdi.

Antlaşmada tarafların, diğer taraflara karşı olan herhangi bir ittifak ya da gruba katılmayacağı ve diğer taraflara yönelik düşmanlık eylemlerini desteklemeyeceği belirtildi.

Antlaşmada tüm tarafların ticaret, ekonomi, yatırım, altyapı bağlantısı, mühendislik ve teknoloji, enerji (hidroelektrik ve yenilenebilir enerji dahil), ulaşım, madenler, tarım, ekoloji ve çevrenin korunması, işleme sektörü, bilim ve teknoloji ve ilgi alanlarına giren diğer konularda eşitlik ve karşılıklı fayda temelinde işbirliği yürütmeye hazır oldukları ifade edildi.

Taraflar, terör, ayrılıkçılık, aşırıcılık ve ulus organize suçlarla ortaklaşa mücadelede ikili ve çoklu mekanizmalar çerçevesinde işbirliği yapma konusunda da uzlaştı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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