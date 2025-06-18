Çin ve Orta Asya Ülkeleri Arasında İşbirliği Anlaşması

ASTANA, 18 Haziran (Xinhua) -- Çin, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan, aralarındaki personel değişimlerini daha da kolaylaştırma konusunda anlaştı.

Çin ve beş Orta Asya ülkesi, salı günü Astana'da düzenlenen 2. Çin-Orta Asya Zirvesi'nde Astana Deklarasyonu'nu imzaladı.

Deklarasyona göre taraflar, karayolları ve demiryollarının bağlantı imkanlarını geliştirme, bunlarla ilgili altyapı ve destek tesislerini güncelleme ve sınır ötesi insan seyahatleri ve mal hareketi için uygun koşullar yaratma konusunda mutabık kaldı.

Tüm taraflar, Çin ve Orta Asya ülkeleri arasında daha fazla doğrudan uçuş başlatma, turizm işbirliğini güçlendirme ve Çin-Orta Asya Uluslararası Kültür Turizmi Treni'ni faaliyete sokma konularında da istekli olduklarını ifade etti.

İki yönlü öğrenci değişim programları genişletilirken, kardeş kent ve kardeş eyalet ilişkilerinin kurulup bu ilişkilerin güçlendirilmesi konularında da uzlaşıldı.

Deklarasyona göre Çin, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan, mevcut sınır liman tesislerinin modernizasyonunu hızlandıracak.