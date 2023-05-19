Çin ve Orta Asya Liderleri, Ortak Zirve Mekanizmasının Kurulduğunu İlan Etti

Xİ'AN, 19 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve beş Orta Asya ülkesinin liderleri, Çin-Orta Asya Zirvesi Mekanizması'nın resmi olarak başlatıldığını ilan etti.

Xİ'AN, 19 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve beş Orta Asya ülkesinin liderleri, Çin-Orta Asya Zirvesi Mekanizması'nın resmi olarak başlatıldığını ilan etti.

Cuma günü alınan karara göre, iki yılda bir düzenlenecek zirveye Çin ile Orta Asya ülkeleri sırayla ev sahipliği yapacak.

Duyuru, Perşembe ve Cuma günü 1. Çin-Orta Asya Zirvesi'nin gerçekleştirildiği Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'da yapıldı.

Bir sonraki zirve 2025 yılında Kazakistan'da düzenlenecek.

Cumhurbaşkanları, mekanizmanın kalıcı sekretaryasının Çin'de kurulmasına karar verdi.

Altı ülke, her alanda derinlemesine işbirliğini teşvik etme ve ulaştırma, ekonomi, ticaret, yatırım, sanayi, tarım, enerji, gümrükler ve halklar arası etkileşim alanlarına öncelik verilmesi konusunda mutabakata vardı.