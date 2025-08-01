Çin ve Nepal Diplomatik İlişkilerinin 70. Yıldönümünü Kutladı

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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Nepal Cumhurbaşkanı Ram Chandra Poudel, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 70. yıldönümünde birbirlerini kutlayarak, dostluk ve işbirliğini güçlendirme konusundaki kararlılıklarını vurguladılar.

BEİJİNG, 1 Ağustos (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Nepal Cumhurbaşkanı Ram Chandra Poudel, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 70. yıldönümü vesilesiyle birbirlerine kutlama mesajı gönderdi.

Xi, cuma günü gönderdiği mesajında Çin-Nepal ilişkilerinin gelişimine büyük önem verdiğini belirterek, diplomatik ilişkilerin kurulmasının 70. yıldönümünü geleneksel dostluğu ilerletmek, tüm alanlarda etkileşim ve işbirliğini güçlendirmek ve böylelikle iki ülkenin halklarına daha fazla fayda sağlamak ve bölgesel barış ve kalkınmaya katkıda bulunmak için bir fırsat olarak değerlendirmek üzere Poudel ile çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Poudel ise, diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana geçen 70 yıl boyunca iki ülkenin karşılıklı güven, egemen eşitliği ve barış içinde bir arada yaşama ilkelerini sürekli olarak koruduğunu ve dostluklarının zamanın sınavından başarıyla geçtiğini belirtti.

Poudel, Nepal'in, tek Çin ilkesine sıkı sıkıya bağlı olduğunu ve çeşitli sektörlerde işbirliğini daha da derinleştirmek ve barış, ilerleme ve refah ortak vizyonunu gerçekleştirmek üzere Çin ile yakın şekilde çalışmayı sabırsızlıkla beklediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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