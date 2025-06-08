Çin ve Myanmar İlişkilerinin 75. Yıldönümü Kutlandı

Çin ve Myanmar İlişkilerinin 75. Yıldönümü Kutlandı
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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Myanmar lideri Min Aung Hlaing, iki ülkenin diplomatik ilişkilerinin 75. yıldönümünde kutlama mesajı gönderdi. Xi, Çin ile Myanmar arasındaki ilişkilerin güçlendiğini vurgularken, işbirliğini derinleştirme sözü verdi.

BEİJİNG, 8 Haziran (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile Myanmar lideri Min Aung Hlaing, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75. yıldönümünde birbirlerine kutlama mesajı gönderdi.

Xi, pazar günü gönderdiği mesajında diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana geçen 75 yılda Çin ile Myanmar arasındaki kardeşlik ilişkisinin zamana meydan okuyarak daha güçlü hale geldiğini söyledi.

Xi, ortaklaşa savunulan Barış İçinde Bir Arada Yaşamanın Beş İlkesi ve Bandung Ruhu'nu el üstünde tutan iki ülkenin, iyi komşuluk ilişkilerine bağlılıklarını sürdürdüğünü, karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini derinleştirdiğini, karşılıklı temel çıkarları ve endişe kaynağı önemli konular hakkında birbirine güçlü destek verdiğini ve böylelikle iki ülke arasındaki dostane etkileşime iyi bir örnek teşkil ettiğini belirtti.

Mayıs ayında Min Aung Hlaing ile Rusya'da bir araya geldiğini hatırlatan Xi, ortak geleceğe sahip Çin-Myanmar topluluğunun inşası konusunda önemli bir uzlaşıya vardıklarını ifade etti.

Myanmar'la ilişkileri geliştirme konusuna büyük önem verdiklerini kaydeden Xi, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75. yıldönümünü bir fırsat bilerek yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğini hızlandırmak, Küresel Kalkınma İnisiyatifi, Küresel Güvenlik İnisiyatifi ve Küresel Medeniyet İnisiyatifi'ni ortaklaşa uygulamaya koymak, ortak geleceğe sahip Çin-Myanmar topluluğunun inşasında somut ilerleme için gayret göstermek ve böylelikle iki halka daha fazla fayda sağlamak üzere Myanmar'la çalışmaya hazır oluklarını sözlerine ekledi.

Myanmar lideri ise, Çin ile çeşitli alanlarda işbirliğini hızlandırmayı ve daha güçlü, daha dayanıklı ve karşılıklı olarak faydalı bir ortaklık kurmayı sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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