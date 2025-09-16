Çin ve Myanmar'dan Güvenlik İşbirliği Zirvesi

BEİJİNG, 16 Eylül (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Kamu Güvenliği Bakanı Wang Xiaohong ile Myanmar İçişleri Bakanı Tun Tun Naung, Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen 8. Çin-Myanmar Kolluk ve Güvenlik İşbirliği Bakanlar Toplantısı'na eş başkanlık etti, 15 Eylül 2025. (Fotoğraf: Xinhua/Zhang Ling)