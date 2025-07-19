Çin ve Moritanya Diplomasisinde 60 Yıl: İlişkiler Güçleniyor

BEİJİNG, 19 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Moritanya Devlet Başkanı Muhammed Veled Gazvani, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 60. yıldönümü vesilesiyle birbirine kutlama mesajı gönderdi.

Xi, cumartesi günü gönderdiği mesajında son 60 yılda, uluslararası ortamdaki değişikliklere rağmen iki tarafın her zaman birbirlerine saygı duyduğunu ve birbirlerini eşit olarak gördüğünü ve gelişmekte olan ülkeler arasında karşılıklı destek ve kazan-kazan işbirliği için bir model oluşturduğunu söyledi.

Xi, son yıllarda Çin-Moritanya ilişkilerinin sağlam ve istikrarlı şekilde geliştiğini, siyasi olarak karşılıklı güvenin arttığını ve çeşitli alanlarda verimli alışveriş ve işbirliğinin sağlandığını belirtti.

Xi, geçen yıl Çin-Afrika İşbirliği Forumu Beijing Zirvesi sırasında Gazvani ile bir araya geldiğini ve burada önemli mutabakatlara vardıklarını ve birlikte Çin-Moritanya ilişkilerinin stratejik ortaklığa yükseltildiğini duyurarak ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açtıklarını hatırlattı.

Xi, Çin-Moritanya ilişkilerinin geliştirilmesine büyük önem verdiğini ve diplomatik ilişkilerin 60. yıldönümünü yeni bir başlangıç noktası olarak kabul ederek geleneksel dostluğu sürdürmek, karşılıklı güven ve işbirliğini derinleştirmek ve Çin-Moritanya stratejik ortaklığının gelişimi için ortaklaşa yeni bir gelecek açmak ve böylece iki halk için daha fazla fayda sağlamak üzere Gazvani ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Gazvani ise son 60 yılda ülkesinin Çin ile her düzeyde yakın işbirliği ve uluslararası platformlarda karşılıklı destek içeren sağlam bir dostluk geliştirdiğini söyledi.

Geçen eylül ayında düzenlenen Çin-Afrika İşbirliği Forumu Beijing Zirvesi'nde, Xi ile birlikte ikili ilişkileri stratejik ortaklık düzeyine yükselterek örnek niteliğinde bir adım attıklarını belirten Gazvani, bu adımın ikili ilişkilerin derinleşmesinin bir yansıması olduğunu ve iki ülkenin dost halklarına fayda sağlayacağını ve dünya çapında insanların güvenliği, refahı ve esenliğini teşvik etmeye yardımcı olacağını söyledi.

Aynı gün Çin Başbakanı Li Qiang ve Moritanyalı mevkidaşı Muhtar Veled Ecey de birbirlerine kutlama mesajı gönderdi.

Li mesajında Moritanya tarafıyla ikili ilişkilerin 60. yıldönümünü, Xi ile Gazvani arasında varılan önemli mutabakatları tam olarak uygulamak ve ikili stratejik ortaklığın içeriğini sürekli olarak zenginleştirmek için bir fırsat olarak değerlendirmek üzere ortak çaba göstermek istediklerini söyledi.

Ecey ise Moritanya'nın tek Çin ilkesine sıkı sıkıya bağlı olduğunu ve iki liderin bilge rehberliği altında Çin ile işbirliği yaparak ikili stratejik ortaklığı güçlendirmeye ve her iki ülkenin kalkınmasına hizmet etmeye hazır olduklarını belirtti.