Çin ve Moğolistan Liderlerinden Stratejik Ortaklık Vurgusu

BEİJİNG, 2 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in başkenti Beijing'de Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaa Khurelsukh ile bir araya geldi.

Xi, salı günü gerçekleşen görüşmede iki tarafın, ortak geleceğe sahip bir Çin-Moğolistan topluluğunun inşasını karşılıklı stratejik güveni güçlendirme, kalkınma entegrasyonunu derinleştirme ve halklar arası etkileşimleri teşvik etmede rehber kabul ederek iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığa sürekli ivme kazandırması gerektiğini söyledi.

Uluslararası konjonktürdeki değişikliklere bakmaksızın Moğolistan'ın güvenilir ve sağlam ortağı olmaya devam edeceklerini vurgulayan Xi, iki tarafa ikili ilişkilerin siyasi temelini özenle koruma, kalkınma stratejileri arasındaki uyumu derinleştirme ve modernleşme süreçlerini ilerletmek için birlikte çalışma çağrısında bulundu.

Çin'in önerdiği Küresel Yönetişim İnisiyatifi'nin küresel zorluklarla daha iyi başa çıkmayı amaçladığını belirten Xi, inisiyatifi uygulamak üzere Moğolistan ile çalışmaya hazır olduklarını kaydetti.

Khurelsukh ise Çin ile iyi komşuluk ilişkilerini daimi şekilde sürdürmek ve karşılıklı fayda sağlayan uzun vadeli işbirliği yürütmenin, dış politikalarının önceliklerinden olduğunu söyledi. Khurelsukh, tek Çin ilkesine bağlılıklarını ve Taiwan, Xizang, Xinjiang ve Hong Kong ile ilgili konularda Çin'in tutumuna verdikleri kararlı desteği sürdüreceklerini vurguladı.

Khurelsukh, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari işbirliği potansiyelini keşfetmeyi, bağlantı imkanlarını güçlendirmeyi, karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini teşvik etmeyi ve ikili ilişkilerin geliştirilmesinde daha fazla sonuç elde etmeyi sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti.

Xi'nin önerdiği Küresel Yönetişim İnisiyatifi'ni büyük takdirle karşıladıklarını belirten Khurelsukh, gelişmekte olan ülkelerin ortak çıkarlarını korumak üzere uluslararası sahnede karşılıklı destek sağlamak ve yakın işbirliği yapmak için Çin ile çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

İki taraf, gümrük, meteroloji ve medya gibi alanlarda çok sayıda ikili işbirliği belgesi imzaladı.