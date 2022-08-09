Çin ve Moğolistan Dışişleri Bakanları İlişkilerin Geliştirilmesini Görüştü

ULAN BATUR, 9 Ağustos (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ile Moğolistan Dışişleri Bakanı Batmunkh Battsetseg Pazartesi günü Ulan Batur'da yaptıkları görüşmede iki ülke arasındaki ilişkileri daha da ilerletme konusunda anlaştı. Battsetseg, Moğolistan'ın Çin'in dostane, içten, karşılıklı faydaya dayalı ve kapsayıcı komşuluk politikasını çok takdir ettiğini, Küresel Kalkınma İnisiyatifi'ne ve Küresel Güvenlik İnisiyatifi'ne olumlu baktığını ve aktif bir şekilde katılmaya hazır olduğunu söyleyerek Çin'in uluslararası hukuk ve uluslararası düzenin sağlanmasına katkısını övdü. Çin'in ortak geleceğe sahip bir topluluk anlayışını savunduğunu, büyük bir ülke olarak sorumluluğunu gösterdiğini ve Kovid-19 pandemisiyle savaşmada Moğolistan ve diğer gelişmekte olan ülkelere güçlü bir destek verdiğini belirten Moğol bakan Moğolistan'ın bunun için Çin'e içten teşekkür ettiğini ve bunu daima hatırlayacağını söyledi. Battsetseg, dost bir komşu ülke olarak Çin ile ilişkileri pekiştirmek ve geliştirmenin Moğolistan dış politikasının bir önceliği olduğunu söyledi.

Battsetseg, Moğolistan'ın iki ülkenin sürdürdüğü yakın üst düzeyli alışverişten memnun olduğunu ve iki ülke liderinin vardığı önemli mutabakatları uygulamaya koymaya, stratejik iletişimi güçlendirmeye, kalkınma stratejileri arasındaki sinerjiyi derinleştirmeye, ekonomi, ticaret, enerji, limanlar, tarım, yasaların uygulanması, yeşil kalkınma, inovasyon ve halklar arası alışveriş ve kültürel angajmanlar gibi çok çeşitli alanlarda işbirliğini geliştirmeye ve iki ülke halkına daha büyük faydalar sağlayacak daha fazla sayıda tatbiki projenin yaratılmasına istekli olduğunu belirtti. Wang da Çin ve Moğolistan'ın dağlar ve nehirlerin birbirine bağladığı iyi birer komşu, karşılıklı güvene sahip iyi dostlar ve birbirini destekleyen iyi ortaklar olduğunu söyledi.

Çinli bakan Çin'in, Çin-Moğolistan ilişkilerini daima komşuluk işbirliğinde önceliklerden birisi olarak gördüğünü belirtti. Wang, Çin-Moğolistan kapsamlı stratejik ortaklığının iki ülke liderinin stratejik rehberliğinde pekişip derinleşerek sürekli olarak yeni seviyelere çıktığını kaydetti. Wang iki tarafın birbirine koyun ve çay hediye etmek suretiyle pandemiyle savaşta elbirliği yaptığının ve böylelikle iki ülke arasındaki dostlukta yeni bir sayfa yazdıklarını söyledi. Wang, Çin tarafının Moğolistan'ın Çin'in meşru pozisyonunu anlamasını ve destek vermesini takdir ettiğini ve Moğolistan'ın siyasi istikrar ve toplumsal uyum kazanmasına, kendi ulusal şartlarına uygun bir kalkınma yolu tutmasına ve Yeni Canlanma Politikası doğrultusunda hızlı adımlarla ilerlemesine destek verdiğini söyledi. Wang, iki tarafın karşılıklı temel çıkarlarını korumada birbirine güçlü bir şekilde destek olmaya devam edeceğini sözlerine ekledi. Çin'in başta Kuşak ve Yol İnisiyatifi ve Moğolistan'ın Bozkır Yolu geliştirme stratejisi, Küresel Kalkınma İnisiyatifi ve Moğolistan'ın Yeni Diriliş Politikası ile Çin'in "iki-aşamalı" stratejik planı ve Moğolistan'ın uzun vadeli kalkınma planı arasında olmak üzere Moğolistan ile kalkınma stratejilerinin sinerjisini güçlendirmeye istekli olduğunu belirterek iki tarafın çok yönlü işbirliğini derinleştirmek için birlikte çalışmaları ve kalkınma ve dirilişi hızlandırmak için birbirine yardımcı olmaları gerektiğini söyledi.

Wang, Çin'in, virüse karşı kesin bir zafer kazanılana dek pandemiyle savaşında Moğolistan'a destek vermeye devam etmeye hazır olduğunu belirtti. İki taraf dışişleri bakanlıkları arasında görüş alışverişini güçlendirme ve bu yıl içerisinde iki taraf arasında diplomatik stratejik görüş alışverişi ve politika ve konsolosluklar arası diyalog başlatma kararı verdi. İki taraf Ekonomi, Ticaret, Bilim ve Teknoloji Ortak Komisyonu Ortak Komitesi ile Madencilik ve Bağlantı İşbirliği Ortak Komitesi gibi mekanizmalarda toplantı düzenlenmesi ve ikili ekonomik ve ticari işbirliği için orta ve uzun vadeli planların incelenmesi ve revize edilmesi, yatırım işbirliğinin geliştirilmesi için genel hatların oluşturulması, kilit projelerin kararlı bir şekilde ilerletilmesi ve karşı taraftan şirketler için iyi bir iş ortamının sağlanması için genel hatların oluşturulması konularında anlaştı. İki taraf ayrıca olabildiğince fazla sayıda kara limanının açılmasından memnun olduklarını ifade ederek bu limanların emniyetli ve istikrarlı işletilmesini ve gümrüklerinde işlem gören mal hacminin ve etkinliğin artırılmasının garanti edilmesini istedi.

İki ülke, iki taraflı dostluk için kamuoyunu ve toplumsal temeli güçlendirecek şekilde iki ülke halkı arasındaki ve kültürel alışverişi artıracak ve iki ülke halkı arasındaki dostluğu ilerletecek. Çin tarafı Moğol öğrencilere verdiği bursları artıracak ve yüz yüze derslere yeniden başlamak için Çin'e geri dönen öğrencilere azami kolaylık sağlayacak.İki taraf, çölleşmenin önlenmesi ve kontrolü ve iklim değişikliğiyle mücadelede aktif işbirliği yapacak. Çin, Moğolistan'ın bir milyar ağaç dikme kampanyasını takdir ederken kendisi de önümüzdeki 10 yılda 70 milyar ağaç dikmek amacıyla çaba sarf edecek. İki tarafın insan ve doğa için bir yaşam toplumu kurulmasında elbirliği yapmaları gerekir. İki taraf Shanghai İşbirliği Örgütü ve diğer örgüt ve organizasyonlar çerçevesinde iletişim ve koordinasyonu güçlendirmeye devam edecek. Wang, Çin'in Moğolistan'ın uluslararası ve bölgesel konularda daha fazla rol oynamasını desteklediğini söyledi. Görüşmelerin ardından iki taraf dışişleri bakanlıkları arasında işbirliği yapılması evraklarını imzalayarak demiryolu limanları, sağlık karantinası ve diğerleri hakkında işbirliği dokümanlarının imzalanmasına tanık oldu