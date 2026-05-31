Çin ve Moğolistan Orduları Ortak Askeri Tatbikat Başlattı

Çin ve Moğolistan orduları, İç Moğolistan'da '2026 Bozkır Ortağı' adlı ortak askeri eğitim tatbikatına başladı. Tatbikat, yasadışı silahlı gruplara karşı operasyonlara odaklanıyor ve bölgesel barış ile istikrarı korumayı hedefliyor.

HOHHOT, 31 Mayıs (Xinhua) -- Çin ve Moğolistan ordularının düzenlediği "2026 Bozkır Ortağı" adlı ortak askeri eğitim tatbikatı, Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde başladı.

Tatbikat, yasadışı silahlı gruplara yönelik operasyonlara odaklanıyor. Tatbikatın amacının, dostluğu ve karşılıklı güveni derinleştirmek, tatbiki işbirliğini artırmak ve iki tarafın bölgesel barış ve istikrarı koruma kapasitesini güçlendirmek olduğu belirtildi.

İki tarafın, tatbikat kapsamında ortak bir komuta yapısı kurması ve savaş senaryosu simülasyonların ortak komuta ve koordineli saldırı operasyonları konusunda eğitimler düzenlemesi bekleniyor.

Cumartesi günü düzenlenen açılış törenine Çin ve Moğolistan'dan 600'den fazla subay ve asker katılırken, tatbikatın, iki ordunun ortaklaşa yürüttüğü ikinci eğitim tatbikatı olduğu ifade edildi.

Kaynak: Xinhua
