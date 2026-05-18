Çin: Çin ve Moğolistan Orduları Ortak Askeri Eğitim Düzenleyecek

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jiang Bin, Çin ve Moğolistan ordularının mayıs sonu ile haziran başında İç Moğolistan'da '2026 Bozkır Ortağı' adlı ortak askeri eğitim düzenleyeceğini açıkladı. Eğitim, yasadışı silahlı gruplara karşı ortak operasyonlara odaklanacak ve iki ülke arasındaki dostluk ile bölgesel istikrarı güçlendirmeyi hedefliyor.

BEİJİNG, 18 Mayıs (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jiang Bin, Çin ve Moğolistan ordularının mayıs ayının sonu ile haziran ayının başı arasında Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde "2026 Bozkır Ortağı" adlı ortak askeri eğitim faaliyetinde bulunacağını söyledi.

Jiang pazartesi günkü basın toplantısında, söz konusu eğitimin, yasadışı silahlı gruplara yönelik ortak operasyonlara odaklanacağını belirtti.

Jiang, bu yıl ikincisi düzenlenecek olan ortak eğitimin, iki ülke arasındaki dostluk ve karşılıklı güveni sürekli olarak derinleştirmeyi, tatbiki işbirliğini artırmayı ve iki tarafın bölgesel barış ve istikrarı ortaklaşa koruma yeteneklerini güçlendirmeyi hedeflediğini ifade etti.

Kaynak: Xinhua
