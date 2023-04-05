Çin ve Moğolistan Arasında Ganqmod Limanı Üzerinden Yapılan Ticaret İlk Çeyrekte Arttı

HOHHOT, 5 Nisan (Xinhua) -- Çin ile Moğolistan arasındaki en büyük karayolu limanı olan Ganqmod Limanı üzerinden iki ülke arasında yapılan ticaret, 2023'ün ilk çeyreğinde artmaya devam etti.

HOHHOT, 5 Nisan (Xinhua) -- Çin ile Moğolistan arasındaki en büyük karayolu limanı olan Ganqmod Limanı üzerinden iki ülke arasında yapılan ticaret, 2023'ün ilk çeyreğinde artmaya devam etti.

Limanın idari makamlarından Salı günü yapılan açıklamaya göre, Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bulunan Ganqmod Limanı'nda 2023'ün ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre dört kattan fazla bir artışla yaklaşık 8 milyon ton mal için gümrükleme işlemi yapıldı.

Bu çerçevede ithal kömür hacmi yılın ilk çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 525,4 artışla 7,68 milyon ton, rafine bakır tozu ithalatı ise önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,2 artışla 201.200 ton oldu.

Liman, ticareti kolaylaştırmak için daha fazla önlem alma, sınır ötesi sürücüsüz ulaşım hizmetlerinin inşasını teşvik etme ve ortak denetim binalarının yenilenmesi ile genişletilmesini hızlandırma da dahil yeni uygulamalarla gümrükleme işlemlerinin verimliliğini artırmaya çalışıyor.

Ganqmod Limanı, ülke için önemli bir enerji ithalatı kanalı ve Çin-Moğolistan-Rusya ekonomik koridorunda önemli bir merkez niteliğinde.