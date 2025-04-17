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Çin ve Mısır, 'Uygarlığın Kartalları 2025' Hava Tatbikatı Yapacak

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Çin ve Mısır orduları, 'Uygarlığın Kartalları 2025' adı verilen ortak hava tatbikatı düzenleyecek. Tatbikat, iki ülkenin askeriyeleri arasında güveni artırmayı ve işbirliğini teşvik etmeyi amaçlıyor.

Çin ve Mısır'ın, "Uygarlığın Kartalları 2025" adı verilen ortak hava tatbikatı yapacağı bildirildi.

Çin Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetlerinden bir müfrezenin, nisan ortasından mayıs başına kadar sürecek tatbikat için Mısır'a gönderileceği belirtildi.

Çin ve Mısır orduları arasında ilk ortak eğitim faaliyeti olacak tatbikatın, iki ülke askeriyeleri arasında siyasi güvenin geliştirilmesi ve pragmatik işbirliğinin teşvik edilmesi açısından önemi vurgulandı.

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Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
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