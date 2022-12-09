Çin ve Mısır, Kuşak ve Yol İşbirliğini Derinleştirme Sözü Verdi

RİYAD, 9 Aralık (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Perşembe günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, Mısırlı mevkidaşı Abdülfettah es-Sisi ile bir araya geldi ve her iki taraf Kuşak ve Yol işbirliğini derinleştirme sözü verdi.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Mısırlı mevkidaşı Abdülfettah es-Sisi ile biraraya geldi, 8 Aralık 2022. (Fotoğraf: Yao Dawei/Xinhua)

RİYAD, 9 Aralık (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Perşembe günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, Mısırlı mevkidaşı Abdülfettah es-Sisi ile bir araya geldi ve her iki taraf Kuşak ve Yol işbirliğini derinleştirme sözü verdi.

Çin ve Mısır'ın ortak vizyon ve çıkarlardan yararlandığına dikkat çeken Xi, iki tarafın yeni dönemde ortak bir geleceğe sahip bir Çin-Mısır topluluğu için çaba sarf etmek ve iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın yeni ve daha büyük gelişimini sağlamak için el ele vermesi gerektiğini söyledi.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Mısırlı mevkidaşı Abdulfettah es-Sisi ile biraraya geldi, 8 Aralık 2022. (Fotoğraf: Yue Yuewei/Xinhua)