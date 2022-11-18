Çin ve Mısır'ın Ortak Ürettiği Elektrikli Otobüsler Cop27'de Hizmet Veriyor Güncel Haberler ANONS (İngilizce): SHEN DANLİN, Xinhua muhabiri: "Devam eden COP27 BM İklim Değişikliği Konferansı'nda Çin ve Mısır tarafından ortaklaşa üretilen tamamen elektrikli 30 otobüs, COP mekanları arasında yeşil ve düşük karbonlu ulaşım hizmeti sunuyor. ANONS (İngilizce): SHEN DANLİN, Xinhua muhabiri: "Devam eden COP27 BM İklim Değişikliği Konferansı'nda Çin ve Mısır tarafından ortaklaşa üretilen tamamen elektrikli 30 otobüs, COP mekanları arasında yeşil ve düşük karbonlu ulaşım hizmeti sunuyor." Bu otobüsler, Mısır'ın sahil kenti Şarm El-Şeyh'de düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı'nın 27. oturumuna (COP27) hizmet sunan 300 elektrikli otobüs arasında yer alıyor. SES (Çince): CHEN TONG, Higer Otobüs Limited Şirketi Yurtdışı Satış Şirketi Batı Asya Satış Müdürü: "İlk kez Higer, Mısırlı ortağı Ghabbour Auto ile işbirliği yaparak konferansta hizmet verecek 30 elektrikli otobüs üretti. Higer'in yeni enerjili güç teknolojisi ve Ghabbour Auto'nun imalat kapasitesiyle 30 araç, 15 gün içinde tamamlandı. Bu, Çin'le Mısır arasındaki ortak çalışmayı temsil ediyor." Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kahire'den bildiriyor. (XHTV) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Mısır Güncel Haberler

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