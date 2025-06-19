Çin ve Mısır Dışişleri Bakanları'ndan Ortadoğu'da Ateşkes Çağrısı

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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Mısırlı mevkidaşıyla yaptığı telefon görüşmesinde, Ortadoğu'daki gerilimlerin tırmandığını belirterek, özellikle İsrail'e ateşkes çağrısı yaptı. Wang, uluslararası toplumun daha fazla uzlaşı için birlikte hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

BEİJİNG, 19 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Mısırlı mevkidaşı Bedir Abdulati ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi de olan Wang, çarşamba günkü görüşmede İsrail'in uluslararası hukuk ve normları hiçe saymasının Ortadoğu'daki gerilimleri hızla tırmandırdığını söyledi.

Wang, bir kez daha çatışmanın tüm taraflarına, özellikle İsrail'e, derhal ateşkes ilan etme ve gerilimi düşürme çağrısında bulunduklarını belirtti.

Wang, bu kritik dönemde uluslararası toplumun, özellikle de bölge ülkelerinin daha fazla uzlaşı için birlikte hareket etmesi gerektiğini belirtti.

Wang, Mısır'la birlikte Birleşmiş Milletler gibi çok taraflı platformlarda iletişim ve koordinasyonu artırmak ve barış görüşmeleri ve uzlaşıyı ilerletmek için her türlü çabayı göstermeye hazır olduklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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