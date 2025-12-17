Çin ve Mısır Dışişleri Bakanları, Telefonda İkili İlişkiler ve Filistin Sorununu Ele Aldı

BEİJİNG, 17 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Mısırlı mevkidaşı Bedr Abdulati ile telefonda görüştü. Salı günkü görüşmede bakanlar, ikili ilişkiler ve Filistin sorununu ele aldı.

Abdulati, Mısır-Çin kapsamlı stratejik ortaklığının sağlam bir temeli olduğunu belirterek, Çin'in içişlerine dışarıdan müdahaleye kesin şekilde karşı olduklarını, tek Çin ilkesine destek vermeye kararlılıkla devam ettiklerini ve Taiwan'ın, Çin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu sürekli şekilde vurguladıklarını söyledi.

Gazze'deki duruma ilişkin son gelişmeler hakkında Wang'ı bilgilendiren Abdulati, Çin'in, Filistin sorununun çözümüne ilişkin önemli önerilerini ve Filistin'e yapacağı yeni yardımlar konusundaki açıklamasını takdirle karşıladıklarını belirtti. Abdulati, Gazze'de barışın yeniden tesis edilmesi ve çatışma sonrası yeniden yapılanmanın ilerletilmesinde Çin'in önemli bir rol oynamasına destek verdiklerini ifade etti.

Wang ise Gazze'de iki yıldan fazla süren çatışmalarda 70.000'den fazla Filistinli sivilin hayatını kaybettiğini hatırlatarak, bu ciddi insani felakete son verilmesi gerektiğini vurguladı.

An itibarıyla bölgede uygulanan ateşkesin kırılganlığını sürdürdüğünü ve görünümün endişe verici olduğuna dikkat çeken Wang, tüm tarafların bu konuyu yakından takip etmesi gerektiğini belirtti. Wang, asıl meselenin düşmanlıkların yeniden başlamasını ve trajedinin tekrar yaşanmasını önlemek olduğunu söyledi.

Gazze'de çatışma sonrası kurulacak yönetimin, Filistin sorununun kapsamlı şekilde çözümü çerçevesinde ele alınması gerektiğine işaret eden Wang, öncelikle "Filistin'i Filistinlilerin yönetmesi" ilkesinin el üstünde tutulması ve Gazze'nin geleceğinin ve kaderinin Filistin halkının kendi elinde olması gerektiğini belirtti.

Wang ikinci olarak ise Ortadoğu ülkelerinin meşru endişelerinin dikkate alınması ve Arap ülkelerinin seslerinin gerçek anlamıyla duyulmasının ve bu ülkelerin etkin şekilde rol almasının sağlanması gerektiğini ifade etti.

Üçüncü olarak da Filistin sorununa yönelik çabaların, doğru yol olan iki devletli çözüm ile uyumlu olması ve bağımsız bir Filistin devletini gerçekleştirme hedefiyle bağlantılı olması gerektiğini vurgulayan Wang, Birleşmiş Milletler ve BM Güvenlik Konseyi'nin, Gazze'nin çatışma sonrası yönetişiminde üstlerine düşen rolü oynamaları için etkin şekilde sürece dahil edilip desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

Wang, Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in duyurduğu Filistin'e yönelik yeni yardımların, Gazze'deki insani krizi hafifletmeyi ve bölgenin toparlanmasını ve yeniden inşasını desteklemeyi amaçladığını ifade etti. Mısır'ın bölgesel barışın korunmasına yönelik olumlu çabalarını takdirle karşıladıklarını ve bu konuda Mısır'ı desteklemeye devam edeceklerini belirten Wang, Filistin sorununa en kısa sürede, kapsamlı, adil ve kalıcı çözüm bulunmasını teşvik etmek üzere Mısır'la çalışacaklarını vurguladı.