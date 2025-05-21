Çin ve Mısır Arasında Kültürel İşbirliği Vurgusu

Çin ve Mısır Arasında Kültürel İşbirliği Vurgusu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Komünist Partisi Siyasi Büro Üyesi Li Shulei, Mısır ile kültür, turizm, medya ve düşünce kuruluşları alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. Li, ziyaretinin ardından iki ülke arasındaki dostluğun daha ileriye taşınacağını ifade etti.

KAHİRE, 21 Mayıs (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi ve ÇKP Merkez Komitesi Tanıtım Departmanı Başkanı Li Shulei, Mısır ile kültür, turizm, medya, yayıncılık ve düşünce kuruluşları alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi çağrısında bulundu. Li, Çin-Mısır işbirliğinin, medeniyetler arası etkileşim ve karşılıklı öğrenmeye örnek teşkil etmesi yönünde çaba gösterilmesini istedi.

17-20 Mayıs tarihlerinde Mısır'a ziyaret gerçekleştiren Li, Çin-Arap dostluğu ruhunu ileriye taşımak ve Çin-Arap ilişkilerinde sergilenen "büyük atılımı" ilerletmek üzere Arap Birliği ile el ele vermeye istekli olduklarını belirtti.

Ziyaret kapsamında Li, Mısır Halk Meclisi Başkanı Hanefi Cibali, Başbakan Mustafa Medbuli, Vatanın Geleceği Partisi lideri ve Temsilciler Meclisi Birinci Başkan Yardımcısı Ahmed Saad El Deen ile görüşmeler gerçekleştirdi. Li, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile de bir araya geldi.

Görüşmeler sırasında Çin'in Mısır ve diğer Afrika ülkelerinin en samimi dostu ve ortağı olduğunu vurgulayan Mısırlı yetkililer, Çin'in uzun süredir devam eden desteği için minnettarlıklarını ifade etti. Yetkililer, Mısır'ın tek Çin ilkesini kararlılıkla savunduğunu ve ulusal yeniden birleşme hedefinin sağlanmasında Çin'i güçlü şekilde desteklediğini kaydetti.

Mısırlı yetkililer, her iki ülke ve halkına fayda sağlamak ve gelişmekte olan ulusların ortak çıkarlarının korumak üzere Mısır ile Çin'in kalkınma stratejileri arasındaki uyumu güçlendirmeye, altyapı, yeni enerji ve yüksek teknoloji gibi alanlarda tatbiki işbirliğini genişletmeye, medeniyetler arası diyaloğu ve halklar arası etkileşimi artırmaya ve çok taraflı çerçevelerde koordinasyon ve işbirliğini derinleştirmeye istekli olduklarını ifade etti.

Ebu Gayt ise Arap Birliği olarak 2. Çin-Arap Devletleri Zirvesi'nin başarılı şekilde gerçekleştirilmesinde ve ortak geleceğe sahip bir Arap-Çin toplulu inşasının desteklenmesinde aktif rol oynamaya hazır olduklarını söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Moskova'da peş peşe İHA saldırıları! Havalimanlarında uçuşlar durduruldu

Rusya'nın kalbine İHA saldırıları! Havalimanlarında uçuşlar durduruldu
Moskova'ya yapılan İHA saldırılarından ilk görüntüler

Putin'i çıldırtacak görüntüler
Çevre Bakanı Kurum tapu bekleyen milyonlarca vatandaşa yeni müjde verdi

Çevre Bakanı Kurum'dan tapu müjdesi
İmamoğlu'nun kasası Ertan Yıldız ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı

İtirafçı olmuştu! İmamoğlu'nun kasası Ertan Yıldız serbest bırakıldı
Coca-Cola reklamı yapan Ozan Akbaba'nın 2 yıl önceki paylaşımı olay oldu

Hayranları haklı olarak soruyor: 2 yılda ne değişti Ozan?
'Adile' filminden ilk görüntüler geldi, benzerlik gündem oldu

'Adile' filminden ilk görüntü geldi, benzerlik gündem oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD basını: İsrail, İran'ın nükleer tesislerini vurmaya hazırlanıyor

ABD basını, Netanyahu'nun vurmaya hazırlandığı ülkeyi ifşa etti
Aslıhan ve Saruhan Hünel'in annelerini son yolculuğuna uğurladı

Ünlü ismin acı günü! Gözyaşları sel oldu
Ertem Şener'den Galatasaraylıları yıkan haber: 0 ihtimal

Ertem Şener'den Galatasaraylıları yıkan haber: 0 ihtimal
Emma Stone'un satılığa çıkardığı malikânenin fiyatı şaşkına çeviriyor

Ünlü oyuncu milyon dolarlık evini satışa çıkardı
FETÖ'nün en kritik isimleri arasında yer alan Etem Taş yakalandı

FETÖ'nün kritik isimlerinden biri daha yakalandı
Küme düşme riski olan takımını üçüncü yaptı! Mehmet Topal'a üst üste talipler

Küme düşecek takımı üçüncü yaptı! Mehmet Topal'a teklif yağıyor
Sedat Peker: Yaşadığım sürece affetmeyeceğim 3 kişi var, biri de Süleyman Soylu

Sedat Peker'den "Soylu ile barıştınız mı?" sorusuna olay yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.