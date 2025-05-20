Çin ve Meksika İlişkileri Güçleniyor

Çin ve Meksika İlişkileri Güçleniyor
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Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Zhao Leji, Meksika Temsilciler Meclisi Başkanı ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı ve iş birliğini geliştirmek için beş program üzerinde ortak çalışma isteğini dile getirdi.

BEİJİNG, 20 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Zhao Leji (sağda), Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda Meksika Temsilciler Meclisi Başkanı Sergio Gutiérrez Luna ile bir araya geldi, 19 Mayıs 2025.

Zhao, Çin'in iki devlet başkanı tarafından varılan önemli mutabakatı hayata geçirmek, Çin ile Latin Amerika ve Karayip (LAC) ülkeleri arasında ortak bir geleceğe sahip bir topluluk inşa etmek için beş programı ortaklaşa yürütmek, Çin-Meksika kapsamlı stratejik ortaklığını zenginleştirmek ve Çin-LAC dayanışmasını ve refahını teşvik etmek için Meksika ile birlikte çalışmaya istekli olduğunu dile getirdi. (Fotoğraf: Pang Xinglei/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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