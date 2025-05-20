Çin ve Meksika İlişkileri Güçleniyor

BEİJİNG, 20 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Zhao Leji (sağda), Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda Meksika Temsilciler Meclisi Başkanı Sergio Gutiérrez Luna ile bir araya geldi, 19 Mayıs 2025.

Zhao, Çin'in iki devlet başkanı tarafından varılan önemli mutabakatı hayata geçirmek, Çin ile Latin Amerika ve Karayip (LAC) ülkeleri arasında ortak bir geleceğe sahip bir topluluk inşa etmek için beş programı ortaklaşa yürütmek, Çin-Meksika kapsamlı stratejik ortaklığını zenginleştirmek ve Çin-LAC dayanışmasını ve refahını teşvik etmek için Meksika ile birlikte çalışmaya istekli olduğunu dile getirdi. (Fotoğraf: Pang Xinglei/Xinhua)