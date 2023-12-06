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Çin ve Meksika Dışişleri Bakanları İlişkilerin Geliştirilmesi İçin Görüştü

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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Meksika Dışişleri Bakanı Alicia Barcena ile görüşerek, iki ülke liderleri arasında yapılan görüşmenin ikili ilişkilerin geliştirilmesi için önemli bir rehberlik sağladığını ve işbirliği için bir yol haritası belirlediğini kaydetti.

BEİJİNG, 6 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Salı günü Beijing'de Meksika Dışişleri Bakanı Alicia Barcena ile bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, kısa süre önce iki ülke lideri arasında ABD'nin San Francisco kentinde yapılan görüşmenin, ikili ilişkilerin geliştirilmesi için önemli bir stratejik rehberlik sağladığını ve ikili işbirliği için bir yol haritası belirlediğini kaydetti.

Çin'in Meksika ile ilişkilerini stratejik ve uzun vadeli bir perspektiften değerlendirip geliştirmeye istekli olduğunu söyleyen Wang, karşılıklı saygı ve eşit muamele ilkelerine bağlı kalarak ikili ilişkileri yeni bir seviyeye taşımak için Meksika ile çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Barcena ise Meksika'nın Çin ile ilişkilerine büyük önem verdiğini belirterek, ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesini teşvik etmek üzere iki ülke lideri tarafından varılan önemli mutabakatın hayata geçirilmesi için Çin ile çalışmaya istekli olduklarını söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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