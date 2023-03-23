Çin ve Mekong Ülkeleri Arasındaki Ticaret 2022'de 416,7 Milyar Dolara Ulaştı

KUNMİNG, 23 Mart (Xinhua) -- Çin ile Mekong Nehri kıyısındaki ülkeler arasındaki ticaret, Kovid-19'a ve küresel ekonominin yavaşlamasına rağmen geçen yıl istikrarlı büyüme sergiledi.

KUNMİNG, 23 Mart (Xinhua) -- Çin ile Mekong Nehri kıyısındaki ülkeler arasındaki ticaret, Kovid-19'a ve küresel ekonominin yavaşlamasına rağmen geçen yıl istikrarlı büyüme sergiledi.

Karşılıklı güven ve işbirliğinin derinleşmesiyle Çin'in Kamboçya, Laos, Myanmar, Tayland ve Vietnam ile ticaret hacmi, 2022'de yıllık yüzde 5 artışla 416,7 milyar ABD dolarına ulaştı.

Bu rakamlar, Perşembe günü Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin merkezi Kunming'de düzenlenen 2023 Lancang-Mekong İşbirliği Haftası'nın açılış töreninde açıklandı.

Adını Çin'de Lancang ve diğer beş ülkede Mekong olarak adlandırılan bir nehirden alan Lancang-Mekong İşbirliği mekanizması, 2016 yılında Çin, Kamboçya, Laos, Myanmar, Tayland ve Vietnam tarafından başlatıldı.

O zamandan beri bölgede simgesel öneme sahip işbirliği modeli haline gelen mekanizma sürekli olarak bölgesel kalkınmaya canlılık katıyor.