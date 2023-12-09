Çin ve Mali, eğitim, öğretim ve tarım alanlarında işbirliğini artırmayı planlıyor

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Mali Dışişleri Bakanı Abdoulaye Diop ile gerçekleştirdiği görüşmede, eğitim, öğretim, tıbbi bakım ve tarım alanlarında işbirliğini artırma sözü verdi. İki ülke arasında uzun bir dostluk tarihi bulunduğunu belirten Diop, Çin'in Mali için güvenilir bir dost ve ortak olduğunu ifade etti.

BEİJİNG, 9 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Mali Dışişleri Bakanı Abdoulaye Diop ile Cuma günü gerçekleştirdiği görüşmede Mali'yle eğitim, öğretim, tıbbi bakım ve tarım alanlarında işbirliğini artırma sözü verdi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang, Çin-Mali dostluğunun, iki ülkenin önceki lider nesilleri tarafından kurulduğunu hatırlatarak Çin'in, Mali halkının bağımsız tercihlerini tam olarak anladığını ve bu tercihlere saygı duyduğunu, ve asla ulusun iç meselelerine müdahale etmediğini kaydetti. Wang, Mali'nin geçici güçlüklerin üstesinden gelme, ulusal kalkınma ve ilerleme kaderlerini kendi ellerine alma ve kalıcı barış ve huzuru gerçekleştirme erdem ve yeteneğine sahip olduğuna inandıklarını belirtti.

Wang, birbirini kararlılıkla desteklemek, gelişmekte olan ülkelerin meşru hak ve çıkarlarını birlikte korumak, uluslararası ilişkilerin temel normlarını gözetmek üzere Mali'yle çalışmaya hazır olduklarını vurguladı.

Son yıllarda Çin'le Mali arasında başarılı şekilde uygulanan bir dizi tatbiki işbirliği projesinin Mali halkına faydalar sağladığını kaydeden Wang, Mali tarafının, ülkede Çinli personelin güvenliğini sağlamak üzere somut ve etkin önlemler almaya devam etmesini umduğunu ifade etti.

Mali ve Çin'in uzun bir dostluk tarihine sahip olduğunu ve önemli ilke meselelerinde benzer pozisyonları paylaştığını hatırlatan Diop ise Çin'in Mali için güvenilir bir dost ve ortak olduğunu söyledi. Diop, Mali'nin tek Çin ilkesine riayet ettiğini ve Çin'le karşılıklı olarak faydalı işbirliğini derinleştirmeyi ve Çin'in başarılı kalkınma deneyiminden ders almayı umduğunu sözlerine ekledi.