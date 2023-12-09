Üye Girişi
Haberler

Çin ve Mali, eğitim, öğretim ve tarım alanlarında işbirliğini artırmayı planlıyor

Son Güncelleme:
Abone Ol

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Mali Dışişleri Bakanı Abdoulaye Diop ile gerçekleştirdiği görüşmede, eğitim, öğretim, tıbbi bakım ve tarım alanlarında işbirliğini artırma sözü verdi. İki ülke arasında uzun bir dostluk tarihi bulunduğunu belirten Diop, Çin'in Mali için güvenilir bir dost ve ortak olduğunu ifade etti.

BEİJİNG, 9 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Mali Dışişleri Bakanı Abdoulaye Diop ile Cuma günü gerçekleştirdiği görüşmede Mali'yle eğitim, öğretim, tıbbi bakım ve tarım alanlarında işbirliğini artırma sözü verdi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang, Çin-Mali dostluğunun, iki ülkenin önceki lider nesilleri tarafından kurulduğunu hatırlatarak Çin'in, Mali halkının bağımsız tercihlerini tam olarak anladığını ve bu tercihlere saygı duyduğunu, ve asla ulusun iç meselelerine müdahale etmediğini kaydetti. Wang, Mali'nin geçici güçlüklerin üstesinden gelme, ulusal kalkınma ve ilerleme kaderlerini kendi ellerine alma ve kalıcı barış ve huzuru gerçekleştirme erdem ve yeteneğine sahip olduğuna inandıklarını belirtti.

Wang, birbirini kararlılıkla desteklemek, gelişmekte olan ülkelerin meşru hak ve çıkarlarını birlikte korumak, uluslararası ilişkilerin temel normlarını gözetmek üzere Mali'yle çalışmaya hazır olduklarını vurguladı.

Son yıllarda Çin'le Mali arasında başarılı şekilde uygulanan bir dizi tatbiki işbirliği projesinin Mali halkına faydalar sağladığını kaydeden Wang, Mali tarafının, ülkede Çinli personelin güvenliğini sağlamak üzere somut ve etkin önlemler almaya devam etmesini umduğunu ifade etti.

Mali ve Çin'in uzun bir dostluk tarihine sahip olduğunu ve önemli ilke meselelerinde benzer pozisyonları paylaştığını hatırlatan Diop ise Çin'in Mali için güvenilir bir dost ve ortak olduğunu söyledi. Diop, Mali'nin tek Çin ilkesine riayet ettiğini ve Çin'le karşılıklı olarak faydalı işbirliğini derinleştirmeyi ve Çin'in başarılı kalkınma deneyiminden ders almayı umduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Aralık Tarım Güvenlik Uluslararası İlişkiler Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ABD GAZZE KARARI SON DAKİKA! ABD'nin Gazze açıklaması nedir? Gazze ateşkes olacak mı? GEBZE FABRİKA YANGINI SON DAKİKA | Gebze yangın son durum ne, söndürüldü mü? İskoçlar Çetesi çökertildi mi? Kafes-17 operasyonuyla çökertilen İskoçlar Çetesi lideri, elebaşı kim? Kardeşlerim YENİ BÖLÜM (108. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Adım Farah YENİ BÖLÜM (24. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Adım Farah yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Gönül Dağı YENİ BÖLÜM (117. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Güldür Güldür Show YENİ BÖLÜM (354. Bölüm) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Güldür Güldür Show yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BUGÜN (9 ARALIK CUMARTESİ) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 9 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 Erden Timur istifa etti mi? Murat Bozok kimdir? MasterChef Şef Murat Bozok kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 9 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 9 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 9 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 9 Aralık 2023 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 9 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 9 Aralık 2023 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 9 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Kullanılmayan eşyalar ev ekonomisine katkı sağlayacak! Selçuklu 2. El Pazarı açıldı
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title