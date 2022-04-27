Çin ve Malezya Şirketleri Rcep Çerçevesinde İşbirliğini Genişletiyor

NANNİNG, 26 Nisan (Xinhua) -- Çinli ve Malezyalı şirketler, Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin merkezi Nanning'de sınır ötesi lojistik, sanayi ve ticaret faaliyetlerini içeren 11 proje için yatırım veya stratejik işbirliği anlaşması imzaladı. Çin ve Malezya arasında ikili işbirliğinin artırılması hakkındaki anlaşmalar Salı günü, Malezya-Çin (Guangxi) Yatırım Forumu ve Çin ve Malezya arasında "İki Ülke, İkiz Parklar" inisiyatifinin 10. yıl kutlamaları sırasında imzalandı.

Çin Ticaret Bakanlığı'nda bakan yardımcılığı görevinde bulunan Sheng Qiuping, Çin'in, Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) anlaşmasını hayata geçirmek ve bölgesel ekonomik kalkınmaya katkıda bulunmak için Malezya ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu söyledi. Malezya Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakan Yardımcısı Lim Ban Hong ise, her iki ülkenin şirketlerinin de "İki Ülke, İkiz Parklar" platformunu değerlendirmeleri ve RCEP'nin sunduğu kar fırsatlarından faydalanması gerektiğini söyledi.

Malezya ve Çin arasındaki "İki Ülke, İkiz Parklar" platformu kapsamında Nisan 2012'de iki sanayi parkı açılmıştı. İnşaat alanı 25 kilometrekareye uzanan Çin-Malezya Qinzhou Sanayi Parkı üzerinde 200'ün üzerinde proje yer alıyor ve toplam yatırım tutarı 190 milyar yuanı (yaklaşık 28,97 milyar ABD doları) geçiyor. 9 kilometrekare üzerine kurulu Malezya-Çin Kuantan Sanayi Parkı da sözleşmeli projeler için 40 milyar yuanın üzerinde toplam yatırım çekti ve yerel olarak yaklaşık 20.000 kişiye istihdam yarattı.

Xinhua / Güncel