Çin ve Malezya Dışişleri Bakanları Kuşak ve Yol İşbirliğini İlerletme Sözü Verdi

BEİJİNG, 18 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang ile Malezyalı mevkidaşı Zambry Abdul Kadir arasında Salı günü gerçekleşen telefon görüşmesinde her iki taraf da Kuşak ve Yol işbirliğini ilerletme sözü verdi.

BEİJİNG, 18 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang ile Malezyalı mevkidaşı Zambry Abdul Kadir arasında Salı günü gerçekleşen telefon görüşmesinde her iki taraf da Kuşak ve Yol işbirliğini ilerletme sözü verdi.

Qin, Çin'in, bu yıl Çin- Malezya kapsamlı stratejik ortaklığının kurulmasının 10. yıl dönümü ve gelecek yıl diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıl dönümü dolayısıyla oluşan fırsatları ikili ilişkileri yeni bir düzeye taşımak için Malezya ile birlikte çalışmaya istekli olduğunu söyledi.

Qin, Çin'in, Çin-Malezya işbirliği ve diğer mekanizmalardaki üst düzey komitenin rolünden tam olarak yararlanmak, yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğini teşvik etmeye devam etmek ve önemli projelerde sağlam ilerleme kaydetmek için Malezya hükümeti ile çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Qin, Çin'in bölgesel barış ve istikrarı ortaklaşa korumak için bölge ülkeleriyle işbirliğini derinleştirmeye istekli olduğunu ve Çin ile Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığı derinleştirmek ve pekiştirmek için Malezya ile çalışmayı dört gözle beklediğini belirtti.

Malezya hükümeti ve toplumun çeşitli kesimlerinin Çin'in salgın önleme politikası konusunda tarafsız ve adil görüşlere sahip olduğunu ve Çinli turistleri ülkelerine kabul ettiklerini söyleyen Qin, Çin'in tüm bunlardan dolayı kendilerini takdir ettiğini sözlerine ekledi.

Qin, ortak çabalarla iki tarafın yakında normal personel değişimini yeniden sağlayacağına inandığını söyledi.

Qin'i Çin dışişleri bakanı olarak göreve başlamasından dolayı tebrik eden Zambry, Malezya ve Çin'in uzun yıllara dayanan dostluğunun olduğunu, ülkesinin Çin'i önemli bir ortak olarak gördüğünü ve Çin ile ilişkilerine büyük önem verdiğini söyledi.

Zambry, Malezya'nın Çin ile üst düzey alışverişleri ve halklar arası iletişimi güçlendirmeye ve Kuşak ve Yol işbirliği potansiyelinden yararlanmaya istekli olduğunu, böylece ikili ilişkilerin daha fazla gelişmesini sağlamak istediğini belirtti.