Çin ve Malezya Dışişleri Bakanları İkili İlişkileri Ele Aldı

BEİJİNG, 15 Aralık (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi Çarşamba günü Malezya Dışişleri Bakanı Zambry Abdul Kadir ile video bağlantısı aracılığıyla bir görüşme gerçekleştirdi.

BEİJİNG, 15 Aralık (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi Çarşamba günü Malezya Dışişleri Bakanı Zambry Abdul Kadir ile video bağlantısı aracılığıyla bir görüşme gerçekleştirdi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi de olan Wang, Çin ve Malezya'nın iyi birer dost ve ortak olduğunu kaydederek Çin'in dostluklarını ileri götürme ve işbirliğini derinleştirme konusunda Malezya'nın yeni hükümetiyle çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Wang; Çin'in, 2023'te Çin-Malezya kapsamlı stratejik ortaklığının kuruluşunun 10. yıl dönümü ve 2024'te Çin ile Malezya arasında diplomatik ilişki kurulmasının 50. yıl dönümü vesilesiyle ortak geleceğe sahip bir Çin-Malezya topluluğunun inşasına doğru ortak çaba göstermeye, ikili ilişkileri yeni bir seviyeye çıkarmaya ve bölgesel barış, istikrar ve refahı ortaklaşa korumaya hazır olduğunu dile getirdi.

Zambry, 20. ÇKP Ulusal Kongresi'nin başarısından dolayı Çin'i kutladı.

İki halk arasındaki geleneksel dostluk ve iki ülke arasındaki karşılıklı saygı ve karşılıklı güvenden övgüyle bahseden Zambry, Malezya'nın yeni hükümetinin, çeşitli alanlarda üst düzey alışverişleri güçlendirmek ve işbirliğini derinleştirmek üzere Çin'le çalışmaya istekli olduğunu söyledi.