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Çin ve Malezya'dan ASEAN Destek Sözü

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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Malezya ziyareti sırasında iki ülke, ASEAN'ın merkezi konumunu koruma ve bölgesel kalkınmayı destekleme amacıyla ortak açıklamada bulundu.

KUALA LUMPUR, 17 Nisan (Xinhua) -- Çin ve Malezya, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'ne (ASEAN) destek sözü verdi.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Malezya'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret çerçevesinde perşembe günü yapılan ortak açıklamada iki taraf, ASEAN'ın merkezi konumunu koruyacaklarını ve barışçıl, istikrarlı, bölgesel kalkınmaya, büyümeye ve refaha elverişli, dışa açık ve kapsayıcı bir bölgesel yapının oluşturulmasında ASEAN liderliğindeki mekanizmanın güçlendirilmesini destekleyeceğini vurguladı.

Taraflar, ortak geleceğe sahip daha yakın bir ASEAN-Çin topluluğu inşa etmek üzere barışçıl, güvenli, emniyetli, müreffeh, güzel ve dostane bir yuvanın kurulması çabalarını ortaklaşa artıracaklarını da yineledi.

Açıklamada Malezya'nın Çin'in 2026 APEC Ekonomi Liderleri Toplantısı'na ev sahipliği yapmasına ve Hong Kong'un Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık'a katılımına destek verdiği belirtildi.

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Kaynak: Xinhua / Güncel
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