Çin ve Malezya, Asean Merkezli Bölgesel İşbirliğini Koruma Taahhüdünde Bulundu - Haberler

KOTA KİNABALU, 5 Haziran (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, Cumartesi günü Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah ile telefonda görüştü ve her iki taraf da ASEAN merkezli iyi hazırlanmış bölgesel işbirliği çerçevesini koruma taahhüdünde bulundu. Pasifik'teki ada ülkelerine yaptığı 10 günlük turun ardından Malezya'nın Kota Kinabalu kentinde mola veren Wang, bu ziyaretlerine dair Abdullah'a bilgi verdi.

Wang, Çin ve ada devletlerinin Kuşak ve Yol'u inşa etmeye, karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini derinleştirmeye, ortak kalkınma ve ekonomiyi canlandırma arayışına devam edeceklerini söyledi. Çin'i, Asya-Pasifik bölgesinde birincil sorumlulukları olan bir ülke olarak nitelendiren Seyfeddin Abdullah ise bölge ülkelerinin, daha uyumlu bir Pasifik bölgesi için Çin'in Güney-Güney işbirliğini geliştirmede liderlik etmesini beklediğini söyledi. Her iki taraf da başta Ukrayna krizinin yayılma etkisi olmak üzere Avrupa'daki gelişmelere ilişkin endişelerini dile getirdi ve Doğu Asya'daki ülkelerin stratejik iletişim ile birlik ve koordinasyonu güçlendirmeleri ve zor kazanılmış barış ve kalkınmayı korumak için el ele vermeleri konusunda görüş birliğine vardı.

Çin ve Malezya, iyi hazırlanmış ASEAN (Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği) işbirliği çerçevesinin bölge ülkelerince ilişkilerin merkezinde tutulması ve korunması, farklı taraflar arasında yeni bir çatışma amaçlı Soğuk Savaş zihniyetinin bu bölgede kök salmasının engellenmeye çalışılması gerektiğine inanıyor. İki ülke, diğer büyük ülkelerin Asya-Pasifik bölgesinde barış ve istikrarın korunmasında yapıcı bir rol oynayabileceğini umuyorlar. Wang; Solomon Adaları, Kiribati, Samoa, Fiji, Tonga, Vanuatu, Papua Yeni Gine ve Doğu Timor'u ziyaret etmişti.

Xinhua / Güncel