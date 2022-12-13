Çin ve Macaristan Dışişleri Bakanları İkili İlişkileri Görüştü

BEİJİNG, 13 Aralık (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi Salı günü Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile video konferans yoluyla toplantı yaptı ve iki ülke arasında hükümetler arası Kuşak ve Yol işbirliği komitesi kurulmasına ilişkin bir...

BEİJİNG, 13 Aralık (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi Salı günü Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile video konferans yoluyla toplantı yaptı ve iki ülke arasında hükümetler arası Kuşak ve Yol işbirliği komitesi kurulmasına ilişkin bir anlaşma imzaladı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang, Çin-Macaristan ilişkilerinin sürekli, sağlam ve istikrarlı gelişiminin iki halkın ortak çıkarlarına hizmet ettiğini ve Çin-Avrupa ilişkilerinin istikrarlı ve uzun vadeli büyümesine yardımcı olduğunu söyledi.

Wang Çin'in, AB ve üye devletlerinin Çin'in kalkınmasına tıpkı Macaristan gibi objektif ve dostane bir şekilde bakmasını ve Çin-AB ilişkilerinde dostane işbirliği ana temasını sürdürmesini umduğunu da sözlerine ekledi.

Szijjarto ise, 20. ÇKP Ulusal Kongresi'nin başarısından dolayı Çin'i kutladı ve Çin'in Avrupa'nın rakibi değil ortağı olduğunu söyledi. Macar Bakan, ülkesinin karşılıklı güveni artırmaya ve çeşitli alanlarda Çin ile pratik işbirliğini derinleştirmeye istekli olduğunu da sözlerine ekledi.