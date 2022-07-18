Çin ve Macaristan Dışişleri Bakanları İkili İlişkiler ve Ukrayna Hakkında Telefon Görüşmesi Yaptı

BEİJİNG, 18 Temmuz (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ile Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto Pazar günü ikili ilişkiler ve Ukrayna krizi hakkında bir telefon görüşmesi yaptı. Macar tarafının isteği üzerine gerçekleşen telefon görüşmesinde Szijjarto, Wang'a, başta Ukrayna krizinin yayılma etkisi nedeniyle Macaristan'ın karşı karşıya olduğu ekonomik ve mali zorluklar olmak üzere Avrupa ve Macaristan'daki mevcut durum hakkında bilgi verdi.

Szijjarto, Macar tarafının Macaristan-Çin işbirliğinin çeşitli alanlardaki başarılarından, özellikle ticaret ve yatırımdaki işbirliğinin sorunsuz ilerlemesinden memnun olduğunu belirterek, ülkesinin Macaristan ile Çin arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığını sürekli olarak yeni seviyelere taşımak için Çin ile üst düzey alışverişini sürdürmeye istekli olduğunu da sözlerine ekledi. Szijjarto, Macaristan'ın, Çinli işletmelerin yatırımlarını memnuniyetle karşıladığını ve onlara kolaylık ve elverişli bir ortam sağlayacağını söyledi. Wang ise Ukrayna krizinin sadece Avrupa'yı ciddi şekilde etkilemediğini, olumsuz yayılma etkisinin tüm dünyada hissedildiğini belirtti. Kısa bir süre önce düzenlenen G20 dışişleri bakanları toplantısına atıfta bulunan Wang, tüm tarafların konuyla ilgili derin endişelerini dile getirdiğini ve Çin'in küresel gıda ve enerji güvenliğini ele almak için girişimler önerdiğini kaydetti.

Wang, Çin'in konuyla doğrudan ilgili bir taraf olmamasına rağmen duruma kayıtsız kalmadığını ve alevleri körüklemeyeceğini belirterek, Çin'in sürekli ve kararlı bir şekilde diyalog ve barış görüşmelerini destekleyeceğini de sözlerine ekledi. Wang, Ukrayna krizinden derin derslerin çıkarılabileceğini ve bu derslerin tüm taraflar için iyi bir şekilde öğrenilmeye değer olduğunu belirterek, uzun vadede tarafların kalıcı barış ve güvenliği gerçekleştirmek için dengeli, etkili ve sürdürülebilir bir Avrupa güvenlik çerçevesi oluşturma konusunu tartışmaları gerektiğini kaydetti. Wang, Çin'in Macaristan ile karşılıklı güveni ve dostluğu beslediğini ve Macar tarafını, Çin ile ilgili konularda her zaman adaleti desteklediği, Çin'in adil tekliflerini anladığı ve meşru haklarını ve çıkarlarını korumada Çin'i desteklediği için takdir ettiğini ifade etti. Wang, Çin'in iki ülkenin ilişkilerini daha yüksek derecede olgunluk ve karşılıklı güven içeren bir devletler arası ilişkiler modeli haline getirmek için Macaristan ile çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Wang, Çin'in Macaristan'a yönelik dostane bir politika izlemeye ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini sürdürmek için olumlu ve açık kalmaya devam edeceğini belirtti. Çin'in Çinli işletmelerin Macaristan'da yatırım ve iş yapmalarını destekleyeceğini söyleyen Wang, Macar tarafının istikrarlı politikalar oluşturulmasına yönelik beklentileri karşılamasını ve sağlam bir iş ortamı sağlamasını umduğunu da sözlerine ekledi. Wang, Macaristan'ın nesnel ve adil konumunu sürdürmeye devam edeceğine ve Avrupa Birliği'ni Çin'e yönelik olumlu ve pratik politikalar benimsemeye yönlendireceğine inandığını söyledi. Çin'in hiçbir zaman Avrupa'nın rakibi olmadığını, ancak işbirliği fırsatları getiren bir ortak olduğunu söyleyen Szijjarto, Macar tarafının, karşılıklı saygı, eşitlik ve karşılıklı yarar içeren Avrupa-Çin işbirliğini teşvik etmeye kararlı olmaya devam edeceğini belirtti.

Xinhua / Güncel