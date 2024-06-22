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Çin ve Lüksemburg, Yeşil İşbirliğini Derinleştirme Konusunda Anlaştı

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Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang ile Lüksemburg Başbakanı Luc Frieden, Lüksemburg'da bir araya gelerek yeşil işbirliğini derinleştirme konusunda anlaştı. İki lider, finans, çelik sektörü ve yeşil ekonomi alanlarında karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini derinleştirmek ve halklar arası ve kültürel etkileşimi artırmak suretiyle, Çin-Lüksemburg dostluğunu yeni seviyelere çıkarmak ve iki ülkeye ve halklarına fayda sağlamak üzere Lüksemburg ile çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Ding, Çin ile Avrupa Birliği'nin ortaklıklarını sürdürmesi ve ticari sürtüşmeleri diyalog ve istişare yoluyla düzgün şekilde ele alması gerektiğini vurguladı.

LÜKSEMBURG, 22 Haziran (Xinhua) -- Lüksemburg'u ziyaret eden Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang ile Lüksemburg Başbakanı Luc Frieden, başkent Lüksemburg'da bir araya gelerek yeşil işbirliğini derinleştirme konusunda anlaştı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komite üyesi olan Ding, Perşembe günü gerçekleşen görüşmede Lüksemburg'un Çin'in dostane bir ortağı olduğunu söyledi. Ding, 50 yılı aşkın bir süre önce diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana iki tarafın karşılıklı saygı ve güven ilkelerine riayet ederek, farklı büyüklükteki ülkeler arasında karşılıklı fayda sağlayan işbirliğine örnek teşkil ettiğini kaydetti.

Ding, iki ülke liderinin vardığı uzlaşıyı hayata geçirmek, karşılıklı siyasi güveni pekiştirmek; finans, çelik sektörü ve yeşil ekonomi alanlarında karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini derinleştirmek ve halklar arası ve kültürel etkileşimi artırmak suretiyle, Çin-Lüksemburg dostluğunu yeni seviyelere çıkarmak ve iki ülkeye ve halklarına fayda sağlamak üzere Lüksemburg ile çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Günümüz dünyasının karmaşa içinde olduğunu ve çeşitli risk ve zorlukların ortaya çıkmaya devam ettiğini kaydeden Ding, Çin ile Avrupa Birliği'nin (AB) ortaklıklarını sürdürmesi ve ticari sürtüşmeleri diyalog ve istişare yoluyla düzgün şekilde ele alması gerektiğini vurguladı.

"Korumacılık, tarafların kendisine bir fayda sağlamadığı gibi kaçınılmaz olarak başkalarına zarar verir" diyen Ding, Lüksemburg'un AB'nin dışa açılmasını ve Çin'le işbirliği yapmasını aktif şekilde teşvik ederek, Çin-AB ilişkilerinin istikrarlı ve sorunsuz gelişimini desteklemesini umduklarını ifade etti.

Frieden ise Lüksemburg ile Çin arasında uzun bir geçmişe dayanan bir dostluğun bulunduğunu ve halklarının derin bir dostluğa sahip olduğunu belirtti. Frieden, yeni Lüksemburg hükümetinin Çin'e yönelik dostane bir politika izlemeyi sürdüreceğini, tek Çin politikasını destekleyeceğini, çeşitli alanlarda Çin ile işbirliğini daha da güçlendireceğini ve ikili ilişkilere yeni bir ivme kazandıracağını vurguladı.

Frieden, Lüksemburg'un çok taraflılık ve serbest ticareti kararlılıkla desteklediğini, Çin'in bilimsel ve teknolojik kalkınma başarılarını takdir ettiğini ve yeşil dönüşümü teşvik etmek üzere Çin ile çalışmaya istekli olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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