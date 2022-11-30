Çin ve Lübnan, Resmi Pasaport Sahipleri İçin Vizesiz Seyahat Anlaşması İmzaladı

BEYRUT, 30 Kasım (Xinhua) -- Lübnan'daki Çin Büyükelçiliği'nin yaptığı açıklamaya göre Çin ve Lübnan Salı günü diplomatik, özel, hizmet pasaportu ve kamu işlerine yönelik pasaport sahiplerini vize şartlarından muaf tutan bir anlaşma imzaladı.

BEYRUT, 30 Kasım (Xinhua) -- Lübnan'daki Çin Büyükelçiliği'nin yaptığı açıklamaya göre Çin ve Lübnan Salı günü diplomatik, özel, hizmet pasaportu ve kamu işlerine yönelik pasaport sahiplerini vize şartlarından muaf tutan bir anlaşma imzaladı.

Büyükelçilikten yapılan açıklamada anlaşmanın, Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Bou Habib ile Çin'in Lübnan Büyükelçisi Qian Minjian arasında imzalandığı belirtildi.

Bou Habib; Lübnan'ın, Çin'in uluslararası toplumdaki rolünü son derece takdir ettiğini ve ikili uygulamaya dönük işbirliğinin daha fazla sonuç üretmesi için çalışırken Çin'le olan dostane işbirliği ve yakın alışverişleri sürdürmeyi sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Qian ise Çin Komünist Partisi'nin Ekim'de gerçekleştirdiği 20. Ulusal Kongresi'nin önde gelen başarıları ve önemi hakkında bilgi vererek Çin'in dış dünyaya açılma, dünya barışını koruma ve ortak kalkınmayı kararlı şekilde teşvik etme şeklindeki temel politikasına bağlılığını sürdüreceğini dile getirdi.

"Çin'in kalkınma ve dışa açılması, Çin'le Lübnan arasındaki ikili ilişkilerin gelişimine yönelik yeni fırsatlar sunmuştur" diyen Qian, Çin'in Kuşak ve Yol İnisiyatifi çerçevesinde Lübnan'la uygulamaya dönük işbirliğini artırmaya hazır olduğunu teyit etti.

Büyükelçi, Çin'in çeşitli alanlarda Lübnan'la olan alışveriş seviyesini artırmaya ve insanlık için ortak geleceğe sahip bir toplululuk inşasını ilerletmeye istekli olduğunu sözlerine ekledi.