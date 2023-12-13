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Çin ve Londra arasında yeni hava kargo rotası açıldı

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Çin'in Chongqing Belediyesi ile Londra'yı birbirine bağlayan yeni hava kargo rotası Salı günü açıldı. Chongqing Jiangbei Uluslararası Havalimanı'ndan (CJIA) yapılan açıklamaya göre, CJIA ile Londra Stansted Havalimanı arasındaki rota, Chongqing ile İngiltere'yi birbirine bağlayan ilk doğrudan hava kargo rotası olma özelliğini taşıyor.

CHONGQİNG, 13 Aralık (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi ile Londra'yı birbirine bağlayan yeni hava kargo rotası Salı günü açıldı.

Chongqing Jiangbei Uluslararası Havalimanı'ndan (CJIA) yapılan açıklamaya göre, CJIA ile Londra Stansted Havalimanı arasındaki rota, Chongqing ile İngiltere'yi birbirine bağlayan ilk doğrudan hava kargo rotası olma özelliğini taşıyor.

Merkezi Londra Stansted Havalimanı'nda bulunan Titan Havayolları'nın işlettiği rotada, sadece kargo taşıyan A330-300 uçaklarıyla Salı, Perşembe ve Cumartesi günleri olmak üzere haftada üç sefer yapılacak.

Ağırlıklı olarak sınır ötesi e-ticaret ürünleri taşıyan A330-300 tipi uçak, 62 ton kargo kapasitesine sahip.

Halihazırda uluslararası veya bölgesel varış noktalarına ulaşan 12 hava kargo rotası bulunan Chongqing Jiangbei Uluslararası Havalimanı, haftada toplam 31 uçuş gerçekleştiriyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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