Çin ve Latin Amerikalı Yöneticiler Bağlanabilirlik ve İnovasyon İşbirliğini Derinleştirme Konusunda Anlaştı

GUAYAQUİL, 16 Aralık (Xinhua) -- Ekvator'un liman kenti Guayaquil'de düzenlenen 15. Çin-Latin Amerika ve Karayipler İş Zirvesi'nde Perşembe günü, tarafların bağlanabilirlik ve inovasyon işbirliğini derinleştirme ve dijital ekonomiyi ilerletme ve hızlandırma mutabakatlarını içeren bir nihai...

GUAYAQUİL, 16 Aralık (Xinhua) -- Ekvator'un liman kenti Guayaquil'de düzenlenen 15. Çin-Latin Amerika ve Karayipler İş Zirvesi'nde Perşembe günü, tarafların bağlanabilirlik ve inovasyon işbirliğini derinleştirme ve dijital ekonomiyi ilerletme ve hızlandırma mutabakatlarını içeren bir nihai belge yayınlandı.

Zirvede, Çin ve Latin Amerika ile Karayip bölgesinden 300 kadar iş dünyası lideri; işbirliği, yatırım ve ticaret konularında iki gün süren fikir alışverişinin ardından bağlanabilirlik, inovasyon, yeşil kalkınma, dijital ekonomi ve sosyal sorumluluktan oluşan beş konuda bir çerçeve oluşturan ve "Guayaquil İnisiyatifi" olarak adlandırılan belge üzerinde anlaşmaya vardı.

Taraflar, bağlanabilirlik konusunda, bunun kalkınma potansiyelini ortaya çıkarmada önemli bir yol ve ortak kalkınma için temel bir dayanak olduğunu kabul etti.

Altyapı, ticaret, yatırım ve finans alanlarında işbirliğini derinleştirmek ve ortak kalkınmaya yeni bir canlılık kazandırmak için bağlanabilirliğin güçlendirilmesi gerektiğini ifade ettiler.

Belgede, "Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin, karşılıklı fayda ve kazan kazan ilkesinin hayata geçirilmesi açısından önemli fırsatlar sunduğuna inanıyoruz" denildi.

Katılımcılar, inovasyon konusunda ise "İş dünyasının bilimsel ve teknolojik inovasyonun başını çektiğini düşünüyoruz; bu yüzden iş toplumu araştırma ve geliştirme çabalarını artırmalı ve sonuca ulaşılmasını hızlandırmalıdır" ifadesini kullandı.

Taraflar bu bağlamda bilim ve teknolojinin ekonomiyle entegrasyonunu derinleştirme ve inovasyon kazanımlarını paylaşma sözü verdiler.

Katılımcılar yeşil dönüşüme destek vermeyi sürdürme sözü de vererek insanlığın varoluş ve kalkınmasının temelinde doğanın yattığının altını çizdiler.

Yeşil, düşük karbonlu bir yaşam tarzına destek veren zirve katılımcıları yeşil enerji ve düşük karbon teknolojisi alanlarında görüş alışverişi ve işbirliğini güçlendirmeye istekli olduklarını beyan ettiler. Aynı şekilde çevre koruma ve iklim değişikliğiyle mücadelede çaba sarf edilmesi gerektiği de belgede yer aldı.