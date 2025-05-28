Çin ve Latin Amerika Arasındaki İlişkiler Güçleniyor

Çin ve Latin Amerika Arasındaki İlişkiler Güçleniyor
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Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi Başkan Yardımcısı He Baoxiang, Meksika ve Uruguay'daki temaslarında iki ülke ile ilişkilerin önemine vurgu yaptı. Ortak bir gelecek için işbirliği yapma çağrısında bulundu.

MONTEVİDEO, 28 Mayıs (Xinhua) -- Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi Başkan Yardımcısı He Baoxiang, ortak geleceğe sahip daha güçlü bir Çin- Latin Amerika topluluğu inşası çağrısında bulundu.

Başkanlık ettiği bir heyetle 21-27 Mayıs tarihleri arasında Meksika ve Uruguay'a resmi ziyarette bulunan He, bu iki ülke ile ilişkilerine büyük önem verdiklerini söyledi.

He, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile iki ülke liderleri arasında varılan önemli mutabakatları ve Çin-Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu Forumu'nun 4. Bakanlar Toplantısı'nda alınan kararları hayata geçirmek ve çeşitli alanlardaki tatbiki işbirliğini derinleştirmek üzere iki ülke ile çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

He, Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi'nin de bu çabalara katkı sağlamaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.

He, Meksika ziyareti sırasında Senato Başkanı Gerardo Fernandez Norona ve Temsilciler Meclisi başkan yardımcıları Dolores Padierna, Kenia Lopez ve Luisa Mendoza ile bir araya geldi.

He, Uruguay'da ise Devlet Başkanı Yamandu Orsi, Başkan Yardımcısı ve Genel Kurul ve Senato Başkanı Carolina Cosse ve Temsilciler Meclisi Başkanı Sebastian Valdomir ile görüştü.

Çin'in temel çıkarları ve başlıca endişelerini anladıklarını ve desteklediklerini ifade eden iki ülke yetkilileri, iki tarafın halklarına daha fazla fayda sağlamak üzere, gerçekleştirilen toplantılarda alınan kararları hayata geçirmek ve hem ikili ilişkileri hem de Latin Amerika-Çin ilişkilerini daha da geliştirmek üzere Çin ile çalışmaya istekli olduklarını dile getirdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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