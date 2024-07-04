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Çin ve Laos Silahlı Kuvvetleri Ortak Tatbikat Düzenleyecek

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Çin Savunma Bakanlığı, yıllık plan ve her iki tarafın mutabakatı uyarınca, Çin ve Laos silahlı kuvvetlerinin Temmuz ayında Laos'ta 2024 Dostluk Kalkanı ortak askeri tatbikatını gerçekleştireceğini duyurdu.

VİYENTİYAN, 4 Temmuz (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Çarşamba günü yaptığı açıklamada, yıllık plan ve her iki tarafın mutabakatı uyarınca, Çin ve Laos silahlı kuvvetlerinin Temmuz ayında Laos'ta 2024 Dostluk Kalkanı ortak askeri tatbikatını gerçekleştireceğini duyurdu.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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