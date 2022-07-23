Çin ve Laos Orduları, Ortak İnsani Tıbbi Müdahale Tatbikatı Yaptı VİYENTİYAN, 23 Temmuz (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu'ndan bir sıhhiye ekibi ve Laos Halk Ordusu, Laos'ta "Barış Treni-2022" ortak insani tıbbi kurtarma ve hizmetler tatbikatı yaptı. VİYENTİYAN, 23 Temmuz (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu'ndan bir sıhhiye ekibi ve Laos Halk Ordusu, Laos'ta "Barış Treni-2022" ortak insani tıbbi kurtarma ve hizmetler tatbikatı yaptı. Laos'taki Phong Hong tren istasyonunda Laos Halk Ordusu'yla birlikte "Barış Treni-2022" ortak insani tıbbi kurtarma ve hizmetler tatbikatına katılan Çin Halk Kurtuluş Ordusu'ndan bir sıhhiye ekibi, 22 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Zeng Li) Laos'taki Phong Hong tren istasyonunda Laos Halk Ordusu'yla birlikte "Barış Treni-2022" ortak insani tıbbi kurtarma ve hizmetler tatbikatına katılan Çin Halk Kurtuluş Ordusu'ndan bir sıhhiye ekibi, 22 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Zeng Li) Laos'un sınır kasabası Boten'e gelen Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun bir sıhhiye treni, 22 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Kaikeo Saiyasane/Xinhua) Laos'taki Phong Hong tren istasyonunda Laos Halk Ordusu'yla birlikte "Barış Treni-2022" ortak insani tıbbi kurtarma ve hizmetler tatbikatına katılan Çin Halk Kurtuluş Ordusu'ndan bir sıhhiye ekibi, 22 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Zeng Li) Laos'taki Phong Hong tren istasyonunda Laos Halk Ordusu'yla birlikte "Barış Treni-2022" ortak insani tıbbi kurtarma ve hizmetler tatbikatına katılan Çin Halk Kurtuluş Ordusu'ndan bir sıhhiye ekibi, 22 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Zeng Li) Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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