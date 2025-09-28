Çin ve Kuzey Kore Dışişleri Bakanları Pekin'de Görüştü

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'nin, ülkesini ziyaret eden Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son Hui ile başkent Pekin'de görüştüğü bildirildi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Vang görüşmede, Kuzey Kore ile ilişkileri korumanın, güçlendirmenin ve geliştirmenin Çin'in şaşmaz stratejik siyaseti olduğunu söyledi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un bu ayın başında Pekin'de yaptıkları görüşmede ilişkilerin yönünü belirleyen, gelişim planı ortaya koyan bir mutabakata vardıklarını ifade eden Vang, mevkidaşıyla sorumluluklarının, bu mutabakatı uygulamaya geçirmek üzere stratejik iletişimi güçlendirmek olduğunu belirtti.

Vang, Çin ve Kuzey Kore'nin, komünist partiler tarafından yönetilen sosyalist ülkeler olarak ortak ideal, inanç ve hedefleri paylaştığına dikkati çekerek, birbirlerinin "sosyalist davalarının" gelişimine katkıda bulunmak üzere yönetim tecrübelerini paylaşabileceklerini vurguladı.

Mevcut uluslararası durumun karışık ve karmaşa içinde olduğunu, güçlü ülkelerin zorbaca davranışlarının büyük zararlara yol açtığının altını çizen Vang, Kuzey Kore'nin, Çin'in temel çıkarlarına, kaygılarına ve uluslararası alandaki girişimlerine verdiği desteği takdir ettiğini kaydetti.

Hegemonyacılığa karşı çıkma mesajı

Vang, "Çin, Kuzey Kore ile uluslararası ve bölgesel meselelerde eşgüdümü ve işbirliğini geliştirmeye, hegemonyacılığın tüm biçimlerine karşı çıkarak iki tarafın ortak çıkarlarını, uluslararası eşitliği ve adaleti korumaya hazırdır." ifadesini kullandı.

Kuzey Koreli Bakan Choe ise görüşmede Çin'in İkinci Dünya Savaşı'nın sona erişinin 80'inci yılı dolayısıyla yaptığı kutlamayla kapsamlı ulusal gücünü ve uluslararası statüsünü ortaya koyduğunu, iki ülke liderinin Pekin'deki buluşmasının, Çin-Kuzey Kore ilişkilerini derinleştirmek üzere güçlü bir stratejik rehberlik ve motivasyon sağladığını dile getirdi.

Bakan Choe, Kuzey Kore lideri Kim'in, dünya nasıl değişirse değişsin iki ülke halkları arasındaki dostane duyguların değişmeyeceği mesajını aktardı.

Görüşmede taraflar ayrıca ortak kaygı konusu olan meselelerde görüş alışverişinde bulundular.

Kuzey Koreli Bakan, 4 günlük ziyaret için dün Pekin'e gelmişti.