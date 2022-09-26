Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çin ve Kuzey Kore arasında yük treni seferleri 5 ay sonra yeniden başladı

Güncel Haberler

Çin ve Kuzey Kore arasında yük treni seferleri 5 ay sonra yeniden başladı

Çin ile Kuzey Kore arasında Kovid-19 salgını nedeniyle durdurulan yük treni seferleri, 5 ay aradan sonra yeniden başladı.

Çin ile Kuzey Kore arasında Kovid-19 salgını nedeniyle durdurulan yük treni seferleri, 5 ay aradan sonra yeniden başladı.

Güney Kore'nin Kuzey ile ilişkilerden sorumlu Birleşme Bakanlığı, Kuzey Kore ile Çin arasındaki tren seferlerinin bugün itibarıyla yeniden başladığının gözlendiğini bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin de Pekin'de günlük toplantısında seferlerin başladığı doğrulayarak, "ilgili sınır anlaşmaları ve dostane görüşmeler sonucu varılan fikir birliği ile iki ülke arasında sınır aşırı tren seferlerinin sürdürülmesine karar verildiğini" belirtti.

Kuzey Kore hükümeti konuya dair henüz açıklama yapmazken Güney Kore haber ajansı Yonhap, 10'dan fazla vagonlu bir yük treninin, Çin'in Liaoning eyaletinin Dandong şehri ile Kuzey Kore'nin Pyongan eyaletinin merkezi Sinuiju şehrini Yalu Nehri üzerinden birbirine bağlayan demir yolunda görüldüğünü bildirdi.

Birleşmiş Milletler yaptırımları altında ambargo ve dış ticaret kısıtlamalarına tabi olan Kuzey Kore, Kovid-19 salgınının başlamasının ardından sınırlarını dış dünyaya kapatmıştı.

Çin, salgın nedeniyle kapatılan Kuzey Kore demir yolu hattını ocakta hizmete açtığını duyurmuştu fakat nisanda Kuzey Kore'de artan vakalar nedeniyle tren seferleri yeniden kesilmişti.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Güney Kore Kuzey Kore Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title