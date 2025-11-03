Haberler

Çin ve Kuveyt Arasındaki İlişkiler Derinleşiyor

Çin ve Kuveyt Arasındaki İlişkiler Derinleşiyor
Güncelleme:
Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Kuveyt'te yaptığı görüşmelerde iki ülke arasındaki işbirliğini pekiştirme vurgusu yaptı. Kuveyt Emiri, Çin ile ilişkilerin stratejik önemine dikkat çekerek, işbirliği için istekli olduklarını belirtti.

KUVEYT, 3 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Çin- Kuveyt ilişkilerine büyük önem verdiklerini ve çeşitli alanlarda ikili tatbiki işbirliğini teşvik etmeye hazır olduklarını söyledi.

Han, 1-2 Kasım tarihlerinde Kuveyt'te Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Veliaht Prens Şeyh Sabah Halid es-Sabah ve Başbakan Şeyh Ahmed Abdullah el-Ahmed es-Sabah ile ayrı ayrı bir araya geldi.

Han, Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'a Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in içten selamlarını ve en iyi dileklerini iletti.

Han, Kuveyt ile aralarındaki dostluğa her daim değer verdiklerini ve ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem atfettiklerini belirtti.

Xi ve Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın 2022'den bu yana iki kez bir araya gelerek bir dizi önemli uzlaşıya vardıklarına dikkat çeken Han, iki liderin, Çin-Kuveyt ilişkilerinin üst seviyelere taşınması için stratejik rehberlik sağladıklarını ifade etti.

Çin Komünist Partisi 20. Merkez Komitesi'nin dördüncü genel oturumunun, Çin'in kapsamlı reformları daha da ilerletip üst düzey dışa açılımı genişletmesine yönelik net mesajlar verdiğini belirten Han, bunun Çin-Kuveyt ilişkilerinin gelişimi için fırsatlar yaratacağını söyledi.

Han, Çin-Kuveyt stratejik ortaklığının derin ve sağlam şekilde gelişmesini sağlamak üzere Kuveyt ile karşılıklı siyasi güveni derinleştirmek, iki devlet başkanının nezaretinde imzalanan ikili işbirliği anlaşmalarını hayata geçirmek ve en kısa sürede somut ilerleme kaydetmek için Kuveyt ile çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Xi'nin önerdiği Küresel Yönetişim İnisiyatifi'nin küresel yönetişim sistemine yönelik reform ve iyileştirme yolunu çizdiğini vurgulayan Han, Kuveyt'in bu inisiyatifi aktif olarak destekleyeceğine inandıklarını ve Kuveyt'in, Küresel Kalkınma İnisiyatifi Dostlar Grubu'na katılımından memnuniyet duyduklarını belirtti.

Kuveyt'in Çin ile Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri arasındaki işbirliğini uzun süredir destekleyip teşvik etmesini takdir ettiklerini vurgulayan Han, Körfez İşbirliği Konseyi'nin dönem başkanı olan Kuveyt'ten bu konuda daha fazla olumlu katkılar sunmasını beklediklerini ifade etti.

Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ise Han'dan Xi'ye derin saygılarını iletmesini istedi.

Çin Halk Cumhuriyeti ile diplomatik ilişkiler kuran ilk Körfez Arap ülkesi olduklarını hatırlatan Kuveyt Emiri, bu durumun ikili ilişkilerin stratejik ve ileriye dönük niteliğini yansıttığını vurguladı.

Kuveyt Emiri, Cumhurbaşkanı Xi'nin önerdiği Küresel Kalkınma İnisiyatifi, Küresel Güvenlik İnisiyatifi, Küresel Medeniyet İnisiyatifi ve özellikle de kısa süre önce duyurulan Küresel Yönetişim İnisiyatifi'ni büyük takdirle karşılayıp desteklediklerini söyledi.

Ülkesinin tek Çin politikasına sıkı sıkıya bağlı olduğunu yineleyen Kuveyt Emiri, Kuşak ve Yol'u ortaklaşa inşa etmek, ilgili ikili işbirliği anlaşmalarını etkin şekilde hayata geçirmek ve Kuveyt-Çin ilişkilerini daha yüksek seviyelere taşımak üzere Çin ile çalışmaya istekli olduklarını ifade etti.

Kuveyt Emiri, Körfez İşbirliği Konseyi-Çin ve Arap-Çin işbirliğinin yeni seviyelere taşınmasına aktif şekilde katkıda bulunmaya hazır olduklarını da sözlerine ekledi.

