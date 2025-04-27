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Çin ve Küreselleşme Merkezi ABD'de Temaslarda Bulundu

Çin ve Küreselleşme Merkezi ABD'de Temaslarda Bulundu
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Çin ve Küreselleşme Merkezi'nin kurucusu Wang Huiyao, Washington DC'de düzenlenen bir münazara oturumunda konuştu. Heyet, ABD ziyaretinde birçok uluslararası temsilci ve kuruluşla önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

WASHINGTON, 26 Nisan (Xinhua) -- Çin ve Küreselleşme Merkezi Kurucusu ve Başkanı Wang Huiyao, ABD'nin başkenti Washington DC'de düzenlenen bir münazara oturumunda konuşuyor, 25 Nisan 2025.

Çin ve Küreselleşme Merkezi'nden bir heyet, kısa süre önce ABD'ye düzenlediği ziyaret kapsamında akademi, iş ve medya çevreleri ve uluslararası kuruluş temsilcileriyle yaklaşık 20 toplantı gerçekleştirdi. (Fotoğraf: Xie E/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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