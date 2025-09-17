Çin ve Küba Savunma Bakanları İşbirliği Vurgusunda Bulundu

BEİJİNG, 17 Eylül (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanı Dong Jun, Küba Savunma Bakanı Alvaro Lopez Miera ile Beijing'de bir araya geldi.

Dong, salı günkü görüşmede Çin-Küba ilişkilerinin, sosyalist ülkeler arasındaki dayanışma ve işbirliğine ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki samimi karşılıklı yardımlaşmaya örnek teşkil ettiğini söyledi.

Dong, iki parti ve iki ülke liderleri tarafından varılan önemli mutabakatı hayata geçirmek, personel değişimlerini artırmak, tatbiki işbirliğini derinleştirmek, iki taraf arasındaki askeri ilişkileri bir üst seviyeye çıkarmak ve ortak geleceğe sahip bir Çin-Küba topluluğunu birlikte inşa etmek üzere Küba ile çalışmaya istekli olduklarını belirtti.

12. Beijing Xiangshan Forumu'na katılmak üzere Çin'de bulunan Lopez ise Çin'in önerdiği dört büyük küresel inisiyatifi büyük takdirle karşıladıklarını ve tam olarak desteklediklerini ifade etti. Lopez, her zaman olduğu üzere Çin ile aralarındaki özel dostluğu sağlamlaştırıp güçlendireceklerini ve iki ülke ve iki ordu arasındaki işbirliğini sürekli bir üst seviyeye çıkaracaklarını söyledi.