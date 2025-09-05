Haberler

Çin ve Küba Diplomatik İlişkilerinin 65. Yıldönümünü Kutladı

Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng ve Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, Beijing'de iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 65. yıldönümüne özel hatıra zarfını tanıttı.

BEİJİNG, 5 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng (sağdan üçüncü) ve Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel (soldan üçüncü), Çin'in başkenti Beijing'de Çin ile Küba arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 65. yıldönümünü anısına hazırlanan hatıra zarfını tanıtıyor, 4 Eylül 2025.

Han ve Diaz-Canel perşembe günü iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 65. yıldönümünü kutlayan bir etkinliğe katılarak konuşma yaptı. (Fotoğraf: Wang Ye/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
