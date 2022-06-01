Çin ve Kosta Rika Dışişleri Bakanları Diplomatik İlişkilerin 15. Yıl Dönümünü Kutladı - Haberler

BEİJİNG, 1 Haziran (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ile Kosta Rika Dışişleri ve İbadet Bakanı Arnoldo Andre Tinoco Çarşamba günü, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 15. yıl dönümü vesilesiyle karşılıklı kutlama mesajı gönderdiler. Wang mesajında, Kosta Rika'nın bu yüzyılda Çin ile diplomatik ilişki kuran ilk Orta Amerika ülkesi olduğunu söyledi. Wang, geçen 15 yılda iki ülkenin liderlerinin ilgi ve rehberliğinde Çin-Kosta Rika ilişkilerinin pek çok alanda verimli işbirlikleri ile istikrarlı şekilde geliştiğini ve iki tarafın uluslararası ve bölgesel meselelerde sağlıklı iletişim ve koordinasyonu sürdürdüğünü sözlerine ekledi.

Wang, Çin'in Kosta Rika ile ilişkilerine büyük önem verdiğini ve 15. yıl dönümünü karşılıklı siyasi güveni güçlendirmek, uygulamalı işbirliğini derinleştirmek, iki ülkenin halklarının refahını artırmak ve ikili stratejik işbirliğini devamlı olarak zenginleştirmek amacıyla bir fırsat olarak kullanmak için Kosta Rika ile çalışmaya hazır olduğunu söyledi. Andre ise iki ülkenin, 15 yıl önce karşılıklı güvenin temellerini atmasından bu yana, bölgesel ve uluslararası ilişkilerde iyi iletişim ve işbirliğini sürdürdüklerini, çeşitli alanlarda işbirliklerinin verimli sonuçlar verdiğini söyledi. Andre, Kosta Rika-Çin stratejik ortaklığının, her iki ülkeyi ilgilendiren meselelerde işbirliğini sürdürmek ve zorlu uluslararası sorunların üstesinden birlikte gelmek için ideal bir platform olduğunu söyledi. Kosta Rika Dışişleri Bakanı, ülkesinin iki ülke halkına fayda sağlamak için karşılıklı güveni daha da artırmaya ve Çin ile pratik işbirliğini derinleştirmeye kararlı olduğunu da sözlerine ekledi.

Xinhua / Güncel