Çin ve Kongo Dışişleri Bakanları, Diplomatik İlişkilerin Normalleşmesinin 50. Yıl Dönümünü Kutladı

BEİJİNG, 24 Kasım (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Christophe Lutundula, ülkeleri arasındaki diplomatik ilişkilerin normalleşmesinin 50. yıl dönümü nedeniyle karşılıklı kutlama mesajı gönderdi.

BEİJİNG, 24 Kasım (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Christophe Lutundula, ülkeleri arasındaki diplomatik ilişkilerin normalleşmesinin 50. yıl dönümü nedeniyle karşılıklı kutlama mesajı gönderdi.

Wang mesajında, Çin ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin 50 yıl önce normale dönmesinden bu yana ikili ilişkilerin sorunsuz şekilde ilerlediğini, iki ülke arasındaki geleneksel dostluğun sürekli olarak güçlendiğini ve çeşitli sektörlerde ikili işbirliğinde belirgin sonuçlar elde edildiğini belirterek, iki tarafın kazan-kazan anlayışına dayalı işbirliği dahil daha yakın bir stratejik ortaklığa tanık olduğunu vurguladı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, iki ülke arasında bütün alanlardaki ikili işbirliğini daha da derinleştirmek ve ikili ilişkilerde daha büyük başarılar elde etmek için Lutundula ile birlikte çalışmak istediğini söyledi.

Lutundula ise geçmişe baktığında ikili ilişkilerin güçlüklere rağmen ilerlediğini ve çok büyük başarılar elde edildiğini ifade etti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı, iki ülke arasında karşılıklı yarar sağlayan, kazan-kazan anlayışına dayalı, güçlü ve dostane işbirliği temelindeki ilişkileri, iki halkın yararına olacak şekilde güçlendirip geliştirmek için çalışacağına dair söz verdi.