Çin ve Komorlar Birliği Diplomat İlişkilerinin 50. Yıldönümünü Kutladı

Güncelleme:
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Komorlar Birliği Cumhurbaşkanı Azali Assoumani, diplomatik ilişkilerin 50. yıl dönümünde karşılıklı kutlama mesajları gönderdi. İki ülke arasındaki dostluğun güçlenmesi ve işbirliğinin artırılması konularında önemli vurgular yapıldı.

BEİJİNG, 13 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Komorlar Birliği Cumhurbaşkanı Azali Assoumani, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıldönümü vesilesiyle karşılıklı kutlama mesajı yolladı.

Xi, mesajında Çin'in Komorlar Birliği ile diplomatik ilişkiler kuran ilk ülke olduğunu belirterek, son yarım yüzyılda uluslararası konjonktürdeki türlü değişikliklere rağmen Çin-Komorlar Birliği ilişkilerinin her zaman sağlıklı ve istikrarlı şekilde geliştiğini ifade etti.

İki ülke arasındaki siyasi karşılıklı güvenin son yıllarda sürekli olarak sağlamlaştığını ve çeşitli alanlardaki etkileşim ve işbirliğinin verimli sonuçlar verdiğini belirten Xi, bu durumun, farklı büyüklükteki ülkeler arasında eşit muamele, dayanışma ve karşılıklı yardımlaşma konusunda örnek teşkil ettiğine işaret etti.

Çin-Komorlar Birliği ilişkilerinin gelişimine büyük önem verdiklerini ifade eden Xi, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıldönümünü, geleneksel dostluğu ilerletmek için bir fırsat olarak değerlendirmek üzere Azali ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

Xi, Çin-Afrika İşbirliği Forumu'nun Beijing Zirvesi'nde alınan kararların hayata geçirilmesini teşvik etmek, Çin-Komorlar Birliği stratejik ortaklığını zenginleştirmeye devam etmek ve yeni dönemde her koşulda işleyen ortak geleceğe sahip bir Çin-Afrika topluluğunun inşasına daha büyük katkılarda bulunmak için ortak çaba gösterilmesi çağrısında da bulundu.

Azali ise mesajında diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana geçen 50 yılda Komorlar Birliği ve Çin'in karşılıklı saygı ve güveni sürdürdüğünü, birlikte dayanışma sergilediğini ve güçlü, kalıcı dostluk kurduğunu belirtti. Azali, ikili işbirliğinde elde edilen verimli sonuçlarının halkının hayatını derinden değiştirdiğini vurguladı.

Azali, değişim ve çalkantılarla dolu bir dünyada Xi'nin savunduğu egemenliğe saygı, içişlerine karışmama ve kazan-kazan işbirliği ilkelerinin ülkesi dahil Küresel Güney ülkelerine ilham verdiğini belirtti.

Çin'in barışçıl, adil ve çok kutuplu bir dünya inşa etme vizyonunu takdir ettiklerini belirten Azali, insanlık için ortak gelecek vizyonunun rehberliğinde Çin ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını, sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınmayı teşvik etmeye devam edeceklerini ve Afrika ile Çin arasındaki dayanışma, işbirliği ve ortak refahın teşvik edilmesine gerekli katkıları yapacaklarını vurguladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
