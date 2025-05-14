Çin ve Kolombiya, Kuşak ve Yol İnisiyatifi İçin İşbirliğine Gidiyor

BEİJİNG, 14 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Kolombiya'nın Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ne resmi katılımını hem Çin hem de Kolombiya'nın, ikili işbirliğini geliştirmek için fırsat olarak değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

Xi, çarşamba günü Çin-Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu Forumu 4. Bakanlar Toplantısı'na katılmak üzere Beijing'de bulunan Kolombiyalı mevkidaşı Gustavo Petro ile bir araya geldi.

İki lider, görüşmenin ardından iki hükümet arasında İpek Yolu Ekonomik Kuşağı ve 21. Yüzyıl Deniz İpek Yolu'nun ortaklaşa inşası konusundaki işbirliği planının imzalanmasına nezaret etti.