Çin ve Kırgızistan Ortak Geleceğe Sahip Bir Topluluk Kurmak İçin Anlaştı

Wang, Çin ve Kırgızistan'ın gerçek birer iyi komşu, iyi dost, iyi arkadaş, iyi ortak ve iyi kardeşler haline geldiklerini söyledi.

ÇOLPON-ATA, 31 Temmuz (Xinhua) -- Kırgızistan'a resmi bir ziyarette bulunan Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi Cumartesi günü, Çin ile Kırgızistan'ın ortak geleceğe sahip bir topluluk kurmak konusunda anlaştıklarını söyledi. Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ile yaptığı görüşmenin ardından gazetecilere konuşan Wang, Çin-Kırgızistan ilişkilerinin çeşitli sınama ve sıkıntılardan başarıyla geçerek olağanüstü bir yolculuk yaptığını söyledi. Çin ve Kırgızistan'ın, iki ülke cumhurbaşkanının stratejik rehberliğinde gerçek birer iyi komşu, iyi dost, iyi arkadaş, iyi ortak ve iyi kardeşler haline geldiklerini belirten Wang, aralarında büyük farklılıklar ve çözülmemiş sorunlar kalmayan iki ülkenin artık daha büyük dostluk ve daha fazla işbirliği peşinde koşmaları gerektiğini söyledi. Wang, Çin'in yepyeni tarihi bir başlangıç noktasında dururken, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yıl dönümünü, daha parlak bir geleceğin açılması ve Çin ile Kırgız halklarına daha fazla fayda sağlanması için Kırgızistan ile el birliği yapma fırsatı olarak kullanmaya hazır olduğunu söyledi.

10 Kasım 2021 tarihli bu fotoğrafta Kırgızistan'ın Celalabad bölgesinde bulunan Kazarman'da yeni bir Kuzey-Güney otoyolu projesinin ikinci safhasında tamamlanan bir köprü görülüyor. (Fotoğraf: Roman/Xinhua)

Çin Dışişleri Bakanı gazetecilere iki tarafça varılan bir dizi mutabakat hakkında bilgi verdi. Buna göre iki taraf da Çin ile Kırgızistan arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın daha yüksek seviyelere çıkarılması gerektiğine inanıyor. İkili ilişkilerin geliştirilmesi için önümüzdeki 30 yılı göz önünde bulunduran iki ülke ortak geleceğe sahip daha yakın bir Çin-Orta Asya topluluğu ve insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşasına katkıda bulunacak şekilde ortak geleceğe sahip bir Çin-Kırgızistan topluluğu kurmaya karar verdi. Wang'a göre her iki taraf da mevcut karmaşık bölgesel ve uluslararası güçlükler karşısında Çin ile Kırgızistan'ın Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in öne sürdüğü Küresel Kalkınma İnisiyatifi ve Küresel Güvenlik İnisiyatifi'nin uygulanmasına hız vermeleri, Orta Asya'nın istikrar ve kalkınmasına birlikte destek olmaları, bölgede karışıklık ve bölünmelere yol açacak kışkırtmalara karşı çıkmaları, gerçek çok taraflılığa bağlı kalmaları, uluslararası ilişkilerin temel normlarını korumaları ve küresel güçlükleri karşılayabilmek için uluslararası toplumda çabaları birleştirmeleri gerektiğine inanıyor.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Manas Uluslararası Havaalanı'nda Çin'den gelen Kovid-19 aşılarının ikinci partisini uçaktan indiren çalışanlar görülüyor, 11 Temmuz 2021. (Fotoğraf: Roman/Xinhua)

İki taraf da stratejik koordinasyonu daha da güçlendirmeyi, egemenlik, güvenlik ve kalkınma çıkarlarının korunmasında birbirine güçlü bir şekilde destek vermeye devam etmeyi, ulusal çıkarları doğrultusunda bir kalkınma yolu izlemede birbirine değişmez bir şekilde destek olmayı ve iki ülkenin iç işlerine yabancı müdahalesine kararlı bir şekilde karşı çıkmayı kabul etti. İki taraf yüksek nitelikli Kuşak ve Yol işbirliğini hızlandırmaya karar verdi. Taraflar Çin-Kırgızistan-Özbekistan demiryolunu bölgesel bağlantı açısından stratejik bir proje olarak görüyor ve bu önemli projenin başlaması için zaman ve koşulların olgunlaştığına inanıyor. Buna yönelik Çinli uzmanlardan oluşan ilk grup geçtiğimiz günlerde Kırgızistan'a geldi ve Çin- Kırgızistan-Özbekistan demiryolunun yapım sürecini başlatarak etüt çalışmalarına başladı. İki taraf ayrıca Kırgızistan'da kanallar ve yol ağları dahil olmak üzere büyük projelerin yapımını hızlandıracak ve insan ve yük akışını kolaylaştırmak için yeni sınır limanları açacak.

Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde Erkeshtam limanında Çinli bir sınır polisi Kırgızistan'dan gelen bir sürücüye giriş-çıkış prosedürlerini anlatıyor, 11 Haziran 2019. (Fotoğraf: Luo Yang/Xinhua)

Taraflar ekolojik tarım, e-ticaret, sınır ötesi ödemeler ve yeşil enerji gibi yeni büyüme alanlarını geliştirecek, "yeşil İpek Yolu"nu inşa edecek ve ortak kalkınma için yeni bir ortam yaratacak. İki ülke, Çin-Kırgızistan dostluğunu nesilden nesile geliştirmek için güçlü bir şekilde çalışmayı kabul etti. Çin, en kısa zamanda Kırgızistan'ın kalkınması için çalışacak daha fazla mesleki ve teknik personel yetiştirilmesi için Kırgızistan'da bir Luban Çalıştayı kuracak. Taraflar ayrıca yakın zamanlarda birbirlerinin ülkesinde kültürel merkezler açmaya ve Çin ile Kırgızistan arasında uzun süreli dostluğun kurulmasını pekiştirmek için haklar arası ilişkileri güçlendirmeye karar verdi.