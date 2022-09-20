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Çin ve Laos, Rmb Takas İşlemlerinin Laos'ta Yapılmasına İlişkin Mutabakat İmzaladı

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Çin ve Laos, Rmb Takas İşlemlerinin Laos'ta Yapılmasına İlişkin Mutabakat İmzaladı

BEİJİNG, 20 Eylül (Xinhua) -- Çin Merkez Bankası, Laos Merkez Bankası ile Laos'ta Çin para birimi renminbi (RMB) takasına ilişkin düzenlemelerin yapılması konusunda işbirliği zaptı imzaladı.

BEİJİNG, 20 Eylül (Xinhua) -- Çin Merkez Bankası, Laos Merkez Bankası ile Laos'ta Çin para birimi renminbi (RMB) takasına ilişkin düzenlemelerin yapılması konusunda işbirliği zaptı imzaladı. Çin Merkez Bankası'nın Salı günü internet sitesinde yayınlanan açıklamaya göre, söz konusu düzenlemeler, iki ülkedeki işletme ve finans kurumlarının RMB kullanarak sınır ötesi işlemler gerçekleştirmesine yardımcı olacak. Banka, bunun ayrıca karşılıklı ticaret ve yatırımı kolaylaştıracağını belirtti.

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Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Merkez Bankası Eylül Güncel Haberler

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