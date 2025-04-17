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Çin ve Kazakistan Medyası İşbirliğini Geliştiriyor

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Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua, Kazakistan'ın Çin Büyükelçisi Şahrat Nuruşev ile yaptığı görüşmede, medya işbirliğinin genişletilmesi ve teknolojik yeniliklerin artırılması konularında karşılıklı destek vurguladı.

BEİJİNG, 17 Nisan (Xinhua) -- Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua, Beijing'de Kazakistan'ın Çin Büyükelçisi Şahrat Nuruşev ile bir araya geldi. Taraflar, perşembe günü gerçekleşen görüşmede tatbiki işbirliğinin genişletilmesi ve teknoloji ve personel değişimlerinin güçlendirilmesine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Taraflar, Xinhua Haber Ajansı ile Kazakistan'ın medya kuruluşları arasındaki işbirliğinin daha fazla teşvik edilmesi, yapay zeka gibi teknolojilerin daha fazla uygulanması, karşılıklı personel ziyaretlerinin artırılması ve iki ülkedeki medya sektörlerinin sürekli inovasyon ve ortak gelişiminin desteklenmesine hazır olduklarını ifade etti.

Taraflar, 2. Çin-Orta Asya Zirvesi ve Shanghai İşbirliği Örgütü Zirvesi'ni fırsat bilerek derinlemesine etkileşim ve işbirliğinde bulunmaya ve iki mekanizmanın istikrarlı ve uzun vadeli gelişimine medya organları ve düşünce kuruluşlarının birikim ve gücüyle katkıda bulunmaya istekli olduklarını belirtti.

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Kaynak: Xinhua / Güncel
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