Çin ve Kazakistan İlişkilerinde Yeni Dönem: Xi Jinping ve Tokayev İşbirliğini Güçlendirme Vurgusu Yaptı

ASTANA, 17 Haziran (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ikili ilişkilerdeki istikrar ve olumlu enerjiyle bölgesel ve küresel barış ve kalkınmaya daha fazla katkıda bulunmak üzere Kazakistan'la çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Xi, 2. Çin-Orta Asya Zirvesi öncesinde pazartesi günü Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile görüştü.

Çin-Kazakistan ilişkilerinin uluslararası arenadaki değişikliklere yenik düşmediğine ve sürekli üst düzeyde bir gelişim sergilediğine dikkat çeken Xi, bunun hem iki ülkenin birbiriyle coğrafi yakınlığı ve iki halkın uzun süredir devam eden dostluğundan hem de iki ülkenin kalkınma arayışını birlikte sürdürme yönündeki kaçınılmaz tercihinden kaynaklandığını söyledi.

Kazakistan'la olan ilişkilerini her zaman stratejik ve uzun vadeli bir bakış açısıyla görüp geliştirdiklerini kaydeden Xi, iki ülke arasındaki dostluğu sarsılmaz şekilde sağlamlaştırmak üzere Kazakistan'la çalışmaya istekli olduklarını ifade etti.

Hem Çin hem de Kazakistan'ın, kalkınma ve yeniden canlanma girişimlerinin kritik aşamalarında bulunduğuna işaret eden Xi, iki ülkenin, kapsamlı işbirliğini ilerletmek üzere birlikte çalışması gerektiğini dile getirdi.

İlk olarak üst düzey karşılıklı stratejik güvenin, ikili ilişkilerin gelişimine kılavuzluk etmesi gerektiğini belirten Xi, iki ülkenin, temel çıkarları ve önde gelen endişeleri konusunda birbirine destek vermeye, kalkınma stratejileri arasındaki sinerjiyi teşvik etmeye, çalkantılı uluslararası konjonktürde birbirini güçlü şekilde desteklemeye ve kalkınma ve yeniden canlanma konusunda birbirine yardım eden ortaklar olmaya devam etmesi çağrısında bulundu.

Xi, ikinci olarak yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğinin, ikili işbirliğini iyileştirmek üzere kullanılması gerektiğini belirtti. Xi, ticaret, yatırım ve enerji alanlarındaki geleneksel işbirliği konusundaki güçlü yanların sağlamlaştırılması, sınır ötesi demiryolu projelerinin inşaatının ve liman altyapısının güncellenmesinin ilerletilmesi, bağlantı imkanları, yüksek teknoloji işbirliği ve yeşil ve sürdürülebilir kalkınmanın teşvik edilmesi için çaba gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Xi, üçüncü olarak iki ülkenin barış ve istikrarının korunması için kapsamlı güvenlik işbirliğinin yürütülmesi gerektiğini ifade etti. Xi, bu kapsamda kolluk ve savunma etkileşimlerinin genişletilmesi, terör, ayrılıkçılık ve aşırılıkçılıkla ortaklaşa mücadele edilmesi ve acil durum yönetim ve afet önleme ve azaltma konularındaki işbirliğinin derinleştirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Dördüncü olarak Çin-Kazakistan dostluğunun temelini güçlendirmek üzere çeşitlilikle halklar arası etkileşimlerin yürütülmesi gerektiğini belirten Xi, Kazakistan'daki Çin turizm yılının en iyi şekilde düzenlenmesi ve gençler, medya ve düşünce kuruluşları arasında ve yerel seviyede daha fazla sayıda etkileşimin teşvik edilmesi çağrısında da bulundu.

Xi, değişim ve kaosun iç içe geçtiği uluslararası konjonktür karşısında Çin ve Kazakistan'ın, merkezinde Birleşmiş Milletler'in yer aldığı uluslararası sistemi ve uluslararası hukukla desteklenen uluslararası düzeni kararlı şekilde koruması, hakiki çok taraflılığı uygulaması ve gelişmekte olan ülkelerin ortak çıkarlarını güçlü şekilde muhafaza etmesi gerektiğini vurguladı.

2. Çin-Orta Asya Zirvesi'ne yönelik kapsamlı hazırlık çalışmaları için Kazakistan'ı takdir ettiklerini kaydeden Xi, toplantının Çin ile Orta Asya arasındaki işbirliğinde yeni bir sayfa açacağına inandığını belirtti.

Tokayev ise Çin'in dost bir komşu, yakın bir dost ve güvenilir bir ortakları olduğunu söyledi.

Kazakistan ve Çin'in işbirliğini artırma yönünde güçlü bir siyasi iradeye sahip olduğunu kaydeden Tokayev, iki ülkenin uluslararası arenadaki değişikliklere bakmaksızın birbirlerini egemenlik ve güvenlik gibi temel çıkarlarına ilişkin konularda her daim desteklediklerini belirtti.

Tokayev, iki tarafın ortaklaşa yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğini ilerletmesi, ticaret, yatırım, sanayi, tarım, enerji ve ulaşım gibi alanlarda işbirliğini genişletmesi ve kültür, eğitim, spor ve turizm alanlarında halklar arası etkileşimi güçlendirmesi gerektiğini ifade etti.

Görüşmelerin ardından iki cumhurbaşkanı ticaret, yatırım, bilim, teknoloji, gelenekler, turizm ve medya gibi alanlarda 10'dan fazla işbirliği belgesinin teatisine de nezaret etti.